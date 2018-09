Stiri pe aceeasi tema

- Politia slovaca a retinut una sau mai multe persoane suspectate de uciderea reporterului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au anuntat joi mai multe site-uri slovace, inclusiv site-ul publicatie SME si Aktuality.sk, unde Kuciak a lucrat, citand surse din politie, relateaza Reuters.

- Politia malaeziana investigheaza cazul mortii a 21 de persoane si spitalizarea altor zeci, pe fondul intoxicatiei cu alcool, informeaza Reuters, scrie news.ro.Un total de 57 de cazuri de intoxicatie cu metanol au fost raportate in capitala Kuala Lumpur si in statul invecinat Selangor, a transmis…

- Politia britanica a informat ca doua persoane au fost internate in spital, dupa ce un vehicul a lovit mai multi pietoni aflati in fata unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.

- Attila Biro, jurnalist Rise Project, a fost reținut, joi seara, de Poliția din Bulgaria, alaturi de un ziarist bulgar. Aceștia au fost prinși in apropierea localitații Pernik, unde persoanele vizate de o investigație incercau sa arda documente referitoare la o frauda cu fonduri europene. Cazul a intrat…

- Magistratii italieni investigheaza 20 de persoane in cazul podului prabusit din Genova soldat cu moartea a 43 de persoane, conform procurorului general din Genova, Francesco Cozzi, scrie Reuters citat de RomaniaTv.net. O sursa judiciara a informat, de asemenea, ca printre suspecti se afla si angajati…

- Scandalul a inceput sambata seara intr-un bar de pe strada Victoriei din Targu-Jiu si a continuat in fata localului, unde agresorii, care aveau topoare si sabii in maini, au avariat trei masini parcate in zona. Un localnic a filmat intreg scandalul si a postat imaginile pe Facebook. Dupa audieri, politistii…