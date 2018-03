Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, a demisionat, luni, ca urmare a crizei politice generate de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, cel care investiga activitatile unei grupari infractionale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Politistii italieni au investigat camera de hotel in care a murit fostul capitan al Fiorentieni, Davide Astori. Autoritatile au patruns in camera cu numarul 118 din hotelul "La di Moret" din Udine, in care a petrecut ultimele clipe din viata fostul fotbalist. Ei nu au gasit insa nimic suspect. Potrivit…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile slovace au eliberat din arest cei sapte suspecti - toti italieni - retinuti in urma asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a politiei, citata de agentiile AFP si Reuters. Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP.Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Un profesor a fost retinut de politie miercuri, dupa ce fortele de ordine au intervenit in urma unor informatii despre un atac armat intr-un liceu de la Dalton, in Georgia, si l-au gasit pe instructor baricadat intr-o sala de clasa, a anuntat Departamentul Politiei din Dalton, relateaza Reuters.…

- Ministrul slovac al culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Reuters. Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters.Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a…

- Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de ofiterii de politie din cauza ploii torentiale, a precizat un oficial al politiei.Autoritatile au deschis o ancheta dupa ce un sofer de taxi a raportat incidentul. Soferul a oprit din…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- Autoritatile turce au emis noi mandate de arestare pe numele a 170 de militari, suspectati de legaturi cu confreria lui Fethullah Gulen, acuzata ca a planificat lovitura de stat esuata din iulie 2016, potrivit Anadolu, scrie Reuters, arata news.ro.Intre cei vizati de aceasta operatiune se…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Un cetațean italian, urmarit de autoritațile din Italia, pentru bancruta frauduloasa, a fost depistat de polițiștii romani, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La data 6 februarie a.c., politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat,…

- Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor, a afirmat joi Gottfried Steiner,…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Un hot din Florida a intrat prin efractie intr-o casa, iar la scurt timp dupa aceea a facut ceva mai putin obisnuit. A alertat chiar el politia in legatura cu aparatura de clonat carduri descoperita in locuinta. Barbatul a fost prins de politie si a oferit mai multe detalii. Un detectiv a mers la fata…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press, News.ro . Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca,…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

