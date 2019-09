Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.



Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost mai putini violenti decat in precedentele saptamani.



Demonstratii similare sunt prevazute la Hong Kong si pentru 28 septembrie, cand se vor marca cinci ani de la inceperea ''Miscarii umbrelelor'', din 2014.



Protestele din Hong Kong au inceput in 9 iunie dupa adoptarea unei legi…