Poliţia se dotează cu motociclete zburătoare VIDEO Pretul unui asemenea "motor" este de 150.000 de dolari (130.000 de euro), cu un avans de 10.000 de dolari. Dar chiar daca pretul pare a fi o avere, investitia este performanta, Hoberbike S3 fiind dotata cu elice orizontale asemanatoare dronelor si culmineaza cu o viteza de 100 de kilometri pe ora.



Anul trecut, o firma din California s-a bucurat de o mare publicitate dupa ce poliția din Dubai și-a anunțat intenția de a echipa aceste motociclete zburatoare. Cu toate acestea, mai este o problema de pus la punct, si anume, autonomia noului vehicul revolutionar. Acesata este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- In anii 70 si 80, George Lucas ne prezenta un univers fantastic in care vedeam pentru prima data sabii laser, holograme si... motociclete zburatoare. In timp ce dezvoltarea de tehnologii laser si holografice inca nu au ajuns intr-un punct in care sa poata fi comparabile cu cele din Star Wars, motocicletele…

- Compania Hoversurf, localizata in California si fondata de un rus, a construit si a predat politiei din Dubai primul model de serie a hoverbike-ului numit S3. Aparatul de zbor este folosit in prezent pentru teste, insa deja in 2020 va fi exploatat pe larg.Motocicleta-drona va fi utilizata deocamdata…

- Ceea ce vedeam, cu ani in urma, in filme, devine realitate. Politia din Dubai a primit deja primul lot de motociclete zburatoare, iar antrenamentele sunt in toi, scrie ziare.com.Motocicletele, produse de o companie din California, Hoversurf, pot decola si ateriza vertical, ceea ce poate ajuta…

- Poliția din Dubai va fi dotata cu o motocicleta zburatoare pe care o va folosi in misiuni de maxima urgența, care necesita deplasarea rapida a forțelor de ordine la locul infracțiunii sau al accidentului. Hoverbike S3 2019 limited edition poate fi insa comandata și de utilizatori privați, la prețul…

