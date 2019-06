Stiri pe aceeasi tema

- Politia londoneza s-a deplasat vineri la domiciliul lui Boris Johnson, favorit in cursa pentru succesiunea premierului britanic Theresa May, dupa ce a primit un apel privind o cearta conjugala zgomotoasa, au relatat media, preluate de AFP, potrivit agerpres.ro.Conform cotidianului The Guardian,…

- Conform cotidianului The Guardian, un vecin a sunat la politie in noaptea de joi spre vineri spunand ca a auzit o cearta cu urlete si usi trantite la domiciliul lui Johnson si al partenerei sale Carrie Symonds, in sudul Londrei. Carrie Symonds a fost auzita strigand: 'Pleaca' si 'Iesi din apartamentul…

- Poliția a fost chemata acasa la Boris Johnson și la partenera sa, Carrie Symonds, la primele ore ale zilei de vineri, dupa ce vecinii au auzit țipete, lovituri, relateaza The Guardian.Cearta a putut fi auzita din afara proprietații în care potențialul viitor premier locuiește cu Symonds, astfel…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Fostul ministru de extern britanic Boris Johnson a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP. Judecatorii Inaltei Curti…

- Theresa May a anunțat, vineri dimineața, ca iși va da demisia din funcția de președinte al Partidului Conservator pe data de 7 iunie, urmand ca procedura de desemnare a unui nou lider sa inceapa saptamana urmatoare. ”Am facut tot ce am putut sa-i conving pe deputați sa susțina acordul meu. Din pacate…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC.

- Guvernul premierului Theresa May redacteaza o scrisoare adresata Partidului Laburist din opozitie ce ar putea sugera permisiunea ca deputatii sa decida daca ar trebui sa fie organizat un referendum de confirmare cu privire la orice acord asupra Brexitului, a informat joi publicatia The Guardian,…