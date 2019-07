Ziarul Unirea Poliția rutiera scoate radarele pe drumurile din județ. Unde le poți intalni in 20 și 21 iulie 2019 Poliția rutiera scoate radarele pe drumurile din județ. Unde le poți intalni in 20 și 21 iulie 2019 Inspectoratul de Poliție al județului Alba anunța participanții la trafic ca și in acest sfarșit de saptamana radarele din dotarea instituției vor fi scoase la “datorie” pe drumurile din județ, atat in... Poliția rutiera scoate radarele pe drumurile din județ. Unde le poți intalni in 20 și 21 iulie 2019 Ziarul Unirea