Politia Rutiera, interzis la “stat la panda”

- Radarele rutiere ar putea sa fie instalate exclusiv pe mașinile care prezinta inscrisurile și insemnele Poliției, se arata intr-o propunere legislativa care a primit un raport favorabil in Comisia juridica a Senatului.

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele PSD,L. Dragnea, va fi audiat in comisia de aparare a Senatului Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia de aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamâna viitoare în acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP.

- Fostul director al Serviciului Roman de Informatii este asteptat in fata Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI peste aproximativ trei saptamani. Mai exact, pe 27 februarie. George Maior a avut si vineri o discutie cu seful acestui for, iar la finele acestei intrevederi, senatorul Claudiu…

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu (foto) in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de astazi, la care a participat si Liviu Dragnea. (Badalau tocmai se mutase in cel mai spațios birou de…

- Propunerea ca Liviu Pop sa ocupe in aceasta sesiune parlamentara, care incepe joi, functia de presedinte al Comisiei de invatamant a fost facuta de liderul de grup Serban Nicolae, fiind supusa la vot. Votul a fost secret. Comisia de invatamant din Senat este esentiala, intrucat Senatul este camera decizionala…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Ziua si nemultumirea cat se poate de vocala si vizibila a alesilor de la USR. Cam asa par sa stea lucrurile in ultima vreme, in sediul Legislativului. Dupa protestele cu foi A3 sau A4, cu pancartele galbene, in forma de mana, dar si dupa ce s-au adresat folosind o portavoce, dupa ce microfonul salii…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache reia miercuri dimineata dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL la transpunerea directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, amendamente aspru criticate de institutiile din sistemul judiciar - DNA,…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. Senatorii au adoptat cateva amendamente propuse de Serban…

- Actul normativ, adoptat in urma cu o saptamana de Camera Deputatilor, a primit luni seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Parlamentarii Comisiei au adus o serie de modificari formei proiectului…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.Articolul reformulat prevede…

- Comisia Iordache lucreaza luni pana la miezul nopții. Decizia a fost votata in timp ce la Senat avea loc ședința de plen și a fost anunțata de senatorul PNL Alina Gorghiu. In plus, plenul Senatulului a votat un program de lucru infernal, pentru aceasta saptamana. Parlamentul va lucra 12 ore, zilnic,…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE. Comisia a reluat…

- Dezbaterea si votul pe articole la legea 317/2004 au durat peste doua ore si s-au desfasurat potrivit noului regulament al Camerei Deputatilor adoptat in prima parte a zilei. Din cauza unei defectiuni a sistemului de vot electronic, votul pe amendamentele admise si pe articole a fost dat prin…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei se va reuni joi in sedinta, desi saptamana trecuta membrii acesteia au votat ca in perioada doliului national sa se suspende lucrarile. Parlamentarii din comisie se reunesc incepand cu ora 11,00, iar pe ordinea de zi a sedintei, potrivit…

- Dezbaterile cu privire la legile justitiei Proiectele de modificare a legilor justitiei referitoare la organizarea judiciara si cel care vizeaza functionarea Consiliului Superior al Magistraturii intra miercuri la vot în plenul Camerei Deputatilor, dupa ce, în urma cu doua zile,…

- Purtatorul de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a declarat astazi, ca „ne bucuram ca PSD Brasov l-au convins pe Ludovic Orban sa intoarca votul parlamentarilor PNL. S-a spus ca este o marlanie a PSD faptul ca am acuzat liberalii care au votat impotriva atribuirii terenului pentru spital. In comisia…

- Procurorii care vor sa lucreze la Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa sustina un concurs in fata Sectiei de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, a decis, joi, comisia speciala pentru legile justiției. In plus, potrivit modifarilor aduse in comisie, se inființeaza Secția speciala…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției nu va lucra pe perioada doliului național instituit in memoria Regelui Mihai. Propunerea a fost facuta joi de senatorul PSD Nicolae Moga și adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, Comisia își va sista lucrarile…

- S-au linistit apele la Parlament, cel putin pentru o vreme. Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a votat joi, 7 decembrie, suspendarea activitatii pe perioada doliului national, 14, 15 si 16 decembrie. Propunerea i-a apartinut senatorului PSD Nicolae Moga.…

- Senatorii din Comisia juridica au amanat, pentru saptamana viitoare, dezbaterea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.…

- Comisia parlamentara speciala a reluat, luni, dezbaterile privind modificarea legilor justitiei. Modificarea legilor a creat discutii aprinse in spatiul public, fiind contestate mai multe amendamente care au fost adoptate de comisie. Presedintele Comisiei pentru legile justitiei, Florin Iordache, a…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, le solicita celor doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, sa reintoarca in Comisia parlamentara speciala privind Legile justiției, propunerile de modificare a Legii referitoare la statutul judecatorilor și procurorilor.…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu solicita reintoarcerea la Comisia speciala a propunerii de modificare a Legii 303/2004 ori respingerea acesteia in plen, motivand ca afecteaza grav sistemul judiciar. "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu înca de pe acum, de dimineața,…

- Institutiilor publice le va fi interzis, incepand din 30 decembrie 2018, sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament.…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Dupa ce ambele Camere ale Parlamentului au aprobat, in prima faza in Comisia pentru Aparare, iar apoi la vot, in plen, proiectului Guvernului privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, actul normativ a primit unda verde si de la Cotroceni, unde ajunsese pe masa sefului statului. In urma cu…