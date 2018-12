Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Cluj, în perioada amintita, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 784 de sancțiuni contravenționale, dintre care 191 pentru depașirea vitezei legale, 195 pentru traversari neregulamentare și 29 de sancțiuni pentru neacordare de prioritate pietonilor. De asemenea,…

- Polițiștii rutieri și cei de ordine publica au intensificat acțiunile in trafic in ultimele zile pe raza intregului județ, pentru prevenirea și reducerea accidentelor de circulație. Acțiunile vor continua, iar polițiștii vor lua masuri ferme fața de cei care vor incalca regulile de circulație. Polițiștii…

- In urma unui control la o societate care depoziteaza si comercializeaza material lemnos, cu punct de lucru in Sebes, politistii Serviciului de Ordine Publica din IPJ Alba au confiscat 53 de metri cubi de material lemnos pentru care reprezentantii societații nu au putut prezenta documente legale. Da…

- Politiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Dolj, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de neacordarea de prioritate pietonilor și autovehiculelor. Politistii au constatat 155 de abateri la regimul rutier,…

- Un sofer beat si fara permis de conducere a fost oprit noaptea trecuta in trafic pe podul de la Agigea de politistii rutieri. Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 noiembrie a.c., in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din municipiul…

- O clipa de neatenție in trafic, indisciplina șoferilor dar și a celorlalți participanti la trafic precum și nerespectarea regulilor de circulație sunt principalele cauze generatoare de evenimente rutiere atat in municipiul Targoviște cat și la nivelul intregului județ Dambovița. Nu o spunem noi…

- Politistii clujeni au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul neacordarii de prioritate pietonilor, ori a traversarilor neregulamentare.”La data de 24 septembrie a.c., politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au organizat si desfasurat o actiune de prevenire…