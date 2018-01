Politia rusa a fortat intrarea in biroul liderului opozitiei, Alexei Navalnii

Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a patruns cu forta, duminica, in birourile din Moscova ale lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, si a retinut mai multi membri ai echipei acestuia, relateaza AFP.

- Candidatura lui Aleksei Navalnii la alegerile prezidențiale din martie a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ.

- Poliția rusa a forțat, duminica dimineața, intrarea in biroul din Moscova al liderului opoziției, Aleksei Navalnii, motivind ca ar fi primit informații ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Aleksei Navalnii a lansat, la finalul lunii…

- Poliția rusa a luat cu asalt biroul din Moscova al liderului opoziției, Alexei Navalny, in timpul unei transmisii pe internet a protestelor din țara in care se cer alegeri corecte, potrivit Al Jazeera. Roman Rubanov, directorul fundației anticorupție a lui Navalny, a scris pe Twitter duminica dimineața…

- Sute de suporteri ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, au inceput o zi nationala de protest impotriva autoritatilor, duminica, facand apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidentiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Accident de groaza la Moscova. O persoana a murit, iar mai multe au ajuns in stare grava la spital dupa ce un SUV a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz.Potrivit presei din Rusia, in portbagajul masinii a fost descoperit un cadavru.

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- Administratiile de la Ankara si Kremlin au semnat un contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari in urma caruia Federatia Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400. Acordul a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat…

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Uniunea Europeana a publicat astazi o declarație care critica autoritațile ruse pentru neadmiterea liderului opoziției, Alexei Navalnii, la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Ruse. „Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia privind neamiterea liderului opoziției Alexei Navalnii…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Un grup de inițiativa a votat azi, la Moscova, pentru inaintarea lui Alexei Navalnii in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc in 2018. Potrivit Tvrain.ru, 742 de persoane din grupul de inițiativa de la Moscova au votat pentru nominalizarea lui Navalnii. Totodata,…

- Conform Tribunalului Lefortovski din Moscova "a decis sa il plaseze in detentie pe cetateanul norvegian Frode Berg, suspectat de spionaj in favoarea unui stat strain", a afirmat pentru AFP purtatoarea de cuvant a instantei, Ekaterina Krasnova, precizand ca decizia a fost luata la 6 decembrie, relateaza…

- Administratia Donald Trump a acuzat, luni, Rusia de amestec in afacerile interne ale tarilor din intreaga lume, evitand insa sa acuze Moscova de imixtiune in scrutinul prezidential american din 2016, potrivit noii Strategii pentru siguranta nationala a SUA, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al Regiunii Odesa a fost retinut vineri seara de catre fortele de securitate ucrainene, la trei zile dupa ce acesta a reusit sa evadeze din arestul Politiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ,,Agentii Politiei…

- Un membru al Parlamentului European maghiar, care aparține partidului naționalist opoziției Jobbik, a fost acuzat de spionarea instituțiilor Uniunii Europene pentru Rusia, au declarat miercuri procurorii maghiari, citați de Reuters. Acuzațiile impotriva europarlamentarului Bela Kovacs, care includ utilizarea…

- Rusia se asteapta la noi complicatii in relatiile sale cu SUA la inceputul anului 2018, deoarece sunt posibile noi sanctiuni din partea Washingtonului impotriva Moscovei, a declarat marti agentiei de presa RIA Novosti ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Parlamentarul și omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marți seara de poliția franceza pe aeroportul din Nisa în legatura cu un caz de evaziune fiscala, a anunțat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters, informeaza Agerpres. Kerimov este plasat pe poziția…

- Instrucțiunile sunt cuprinse intr-un document detaliat, de șapte pagini, pe care Kremlinul l-ar fi expediat, luna trecuta, catre 45 de companii din sectorul energetic și al utilitaților. Tematic, accentul este pus pe scenarii ce vizeaza dezvoltarea de noi locuri de munca, realizari științifice și inalta…

- Un acord intre Washington si Moscova ar salva multe vieti, a declarat sambata presedintele american Donald Trump dupa un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la un summit in Vietnam, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Am cazut de acord foarte rapid", le-a spus Trump…

- Miniștrii apararii din statele membre NATO, reuniți la Bruxelles, au discutat despre incalcarea de catre Rusia a tratatului privind controlul armamentului și despre modalitațile de a determina Moscova sa il respecte, a declarat joi secretarul american al apararii James Mattis, citat de Reuters. …

- Președintele Ucrainei, Petro Porosenko, ar putea fi forțat sa rupa relațiile diplomatice cu Rusia, ceea ce implica o incetare completa a cooperarii economice, politice și de alta natura intre Rusia și Ucraina, scriu ziarele Kommersant și RBC. Noul proiect de lege depus in Rada Suprema a Ucrainei privind…

- Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, și-a chemat susținatorii sa organizeze o "reuniune revoluționara" cu ocazia centenarului Revoluției bolșevice din 1917.In jur de 50 de militanți s-au adunat din scurt pe bulevardul Nevski, principala artera din Sankt-Petersburg,…

- Teatrul Balsoi, hotelul Metropol, centrul comercial GUM si alte cladiri publice din Moscova au fost evacuate, duminica, in urma unor amenintari cu bomba, relateaza Reuters, citand presa locala. Agentia RIA, citand o sursa din Politie, a notat ca din centrul comercial GUM si hotelul Metropol…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu președintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul și Moscova trebuie sa-și accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite și a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anunțat televiziunea de stat…