Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva La data de 17 septembrie, in intervalul orar 06.00 – 14.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat o actiune de mentinere a unui climat de siguranta publica si asigurare a unui climat de disciplina rutiera in randul participantilor la traficul rutier. Actiunea a fost…

- Consiliul Județean Cluj a executat, recent, lucrari de marcaje rutiere ce urmaresc asigurarea unei circulații in condiții de deplina siguranța pe nu mai putin de sapte drumuri județene, in lungime de peste 81 de kilometri. Au fost, astfel, executate lucrari de marcaje rutiere longitudinale, axiale,…

- In data de 07.09.2019, intre orele 09.00-13.00, politistii Postului de Politie Grozesti in colaborare cu Sectia de Politie Rurala Strehaia au executat o actiune pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, pe raza comunei Grozesti, ocazie cu care au depistat un barbat de 34 ani, din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, COD GALBEN de ploi valabil pentru municipiul Dej și cateva comune invecinate. CODUL GALBEN este valabil in Gherla, Cașeiu, Frata, Bonțida, Iclod, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chiuiești, Cuzdrioara, Camarașu,…

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri sunt oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale

- Politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au depistat duminica, 23 iunie, un barbat de 36 de ani, din comuna Geaca, judetul Cluj, in timp ce conducea pe D.C. 30, pe raza localitatii Geaca, un moped, desi nu detine permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infractiunii…