- Verificari la IPJ Buzau, dupa ce un deputat PSD a acuzat ca instituția deține un aparat poligraf invechit, care ar permite falsificarea testului. Scandalul tinde sa ia amploare naționala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca luni va dispune verificari la IPJ Buzau in urma sesizarii depuse…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, ii solicita ministrului Carmen Dan sa dispuna verificari la IPJ Buzau, in urma unor suspiciuni cum ca procurorii de la DNA Ploiesti ar fi trimis martorii din dosare la Buzau pentru efectuarea testului poligraf cu un aparat vechi, ce permite falsificarea rezultatelor. Parlamentarul…

- In functie de severitatea fenomenelor meteorologice, exista posibilitatea inchiderii unor sectoare de drumuri nationale si autostrazi, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod portocaliu de polei pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din judetele Ialomita, Prahova,…

- Un cutremur de magnitudine 3.9 a fost inregistrat la ora 02.22, in judetul Buzau, la 125 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.57 N ; 26.37 E, la 128 km N de Bucuresti, 56 km SE de Sfantu Gheorghe, si 10 km N de Gura Teghii.Acesta…

- Șansa pentru șomerii din județ. Saptamana viitoare, una dintre cele mai mari societati buzoiene va organiza, cu sprijinul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca, o bursa a locurilor de munca, pe 21 martie. Evenimentul va avea loc la unitatea de pe Bulevardul Balcescu a institutiei buzoiene si…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca sunt afectate de inundatii 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti.

- Achiziții și angajari la Poliția Romana. IGPR va incheia, pana la finalul lunii, un acord-cadru pe patru ani prin care se vor achizitiona veste antiglont si anti-injunghiere, casti antiglont cu vizor si scuturi antiglont, a anunțat chestorul Catalin Ionita. De asemenea, pe 17 martie va fi organizat…

- Elevii de la 18 scoli din Municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Buzau si Covasna s-au intrecut pe o scena inedita, cea a Muzeului National de Istorie, pentru trofeele concursului „ARTfel de Istorie”, ajuns la a treia editie. Copiii au dat viata unor personaje care au schimbat omenirea din antichitate…

- Seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin Ionita, a anuntat luni ca pe data de 17 martie va fi organizat concurs pentru angajarea specialistilor psihologi in sase unitati, respectiv judetele Buzau, Bihor, Harghita, Ilfov, IGPR si Scoala de agenti politie 39; 39;Vasile Lascar 39; 39;…

- Dupa victoria cu Belgia, de la Buzau, din Rugby Europe Championship 2018 , selecționerul Lynn Howells a demisionat de la naționala de rugby a Romaniei. Naționala de rugby a Romaniei a invins astazi, la Buzau, pe Stadionul Municipal, Belgia, cu 62-12 (29-5). Meciul, ce face parte din campania de calificare…

- Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata. "In…

- Un eveniment rutier fara victime a avut loc pe DN 1B la intersectia catre Dealul Viei. Potrivit polutistilor, un autoturism a iesit in afara carosabilului si s-a rasturnat. Din primele verificari, un conducator auto in varsta de 48 de ani, din Galbinasi, care se deplasa pe DN 1B E577 din directia Ploiesti…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis luni, rezultatele finale la olimpiada judeteana de Biologie. 6 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 1-6 aprilie in judetul Neamt. Castigatori sunt nume cunoscute pentru rezultatele lor…

- In prima etapa a returului Diviziei A, Seria A, al doilea eșalon al handbalului romanesc, echipa buzoiana a oferit un regal handbalistic in deplasarea de la Targoviște. Clasati pe locul 2 la finalul turului, pozitie ce asigura prezenta la barajul pentru Liga Nationala, baietii lui Bogdan Constantin…

- Un tanar de 23 de ani din Buzau s-a spanzurat in casa parintilor. Problemele pe care le avea cu firma pe care o detinea l-au impins sa comita gestul dramatic. Tanarul a lasat si un bilet de adio prin care si-a explicat gestul. Tanarul din satul buzoian Scurtesti, cunoscut drept Sebi, a fost gasit spanzurat…

- Locomotiva unui tren de persoane a fost cuprinsa de flacari, in apropiere de gara Sihlea din județul Vrancea. Incendiul a fost observat de mecanicul unui tren, care a sunat la 112 dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al unei locomotive ce tracta alte trei vagoane. Incendiul a izbucnit…

- Cupa Romaniei la futsal programeaza in weekend primele confruntari din faza sferturilor de finala. Echipa galateana antrenata de Vitor Hugo Costa si Alexandru Tanasila va intalni in deplasare pe Imperial Wet Miercurea Ciuc. Cele doua echipe au castigat primele meciuri din acest an in campionat si cu…

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10 vor fi inregistrate temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua. Zone afectate: Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea; In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea valul…

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de ninsori si viscol. "Ne asteptam ca maine (marti-n.r.) dimineata…

- Teatrul "George Ciprian" din Buzau a lansat duminica proiectul "Tele-Encounters", un experiment digital destinat familiilor care locuiesc in tari diferite, la mii de kilometric distanta, proiect realizat in colaborare cu parteneri din Spania si Portugalia. In prima echipa care a testat…

- Dintre cele 31.312 locuri de munca disponibile la nivel national, 9.540 sunt in Bucuresti, 2.434 sunt in Prahova, 1.807 sunt in Sibiu, 1.605 sunt in Arad, 1.595 sunt in Timis, 1.049 sunt in Dolj, 849 sunt in Iasi, 794 sunt in Cluj, 772 sunt in Galati, 762 sunt in Brasov, 736 sunt in Ilfov, 660 sunt…

- Atacantul echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, s-a despartit de impresarul Cezary Kucharski, cu care a colaborat in ultimii zece ani, si l-a angajat pe Pini Zahavi, agentul care a intermediat transferul lui Neymar de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain, informeaza Marca. Presa…

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Nenorocire pe Soseaua Mangaliei din Constanta! Patru persoane au ajuns la spital, iar un copil de nici 2 ani a MURIT, potrivit Republicaonline. Un autoturism marca Volskwagen a spulberat o familie pe trecerea de pietoni. Un copil de nici doi ani se afla in bratele tatalui, iar alaturi mergea o femeie,…

- Deputatul PSD Andreea Cosma s-a prezentat miercuri la sediul IGPR pentru a depune o plangere penala, dupa ce ar fi primit mai multe amenintari la telefon, au declarat oficiali din IGPR. Inspectia Judiciara a anuntat pe 16 februarie ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al…

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Accident CUMPLIT in urma cu puțin timp. Doua persoane au decedat in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil.FOTO Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau. Eveniment rutier la…

- Cornel Galeș a facut cele mai teribile dezvaluiri despre cea care i-a fost soție, cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete. Interpreta de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . Dupa moartea acesteia, intre partenerul de viața al artistei, Cornel Galeș,…

- Elevii din mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trans Bus in baza unui abonament subvenționat de Primaria municipiului Buzau. Hotararea a fost luata de consilierii municipali in ședința CLM de joi. Pana in prezent, de acest avantaj beneficiau doar elevii cu reședința in municipiul Buzau. Elevii…

- Cum totul in oras arata bec ("da' de unde"?!) si nu mai este nimic de facut prin urbe, de Valentine's Day, Donald Tom, acest macac in costum de carton, isi va pune amprenta "dosului" rosu pe toate semafoarele din Buzau (vrea sa-si impresioneze cireada!). Mai mult, se aude ca va da Arhiepiscopiei "limbile"…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit si despre scandalul care a zguduit Politia Romana: cazul politistului-pedofil. Invitata la Romania TV, ministrul Dan a spus ca a declansat verificari, dupa ce au aparut informatii in spatiul public cu privire la o eventuala protectie de care ar fi beneficiat…

- Poliția din Buzau este in alerta dupa ce un tanar in varsta de 23 de ani și-a injunghiat cu bestialitate unchiul și matușa, pe fondul consumului de droguri. Criminalul este in libertate. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Andrei Muscalu, un tanar…

- Doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 24, in dreptul Somaco, la Doaga. Conform primelor informații, un auto Logan MCV de Prahova ar fi intrat pe contrasens și a lovit in partea stanga fața o Skoda Roomster de Buzau, cu 4 lucratori, care veneau din direcția Tecuci catre Tișița. Se pare ca soferul Logan-ului…

- Extremele somajului in Romania. Unde se pozitioneaza Clujul Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori…

- Peste 170.000 de țigarete susceptibile a proveni din contrabanda au fost ridicate in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și a 13 percheziții efectuate de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Suceava, Giurgiu și Buzau, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Pensionarii din poliția județului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului polițistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestație lamentabila” iar Marian Șerbulea, fost ofițer…

