Poliția Română trage semnalul de alarmă! Mare atenție! O nouă metodă de înșelătorie face ravagii Poliția Romana trage un semnal de alarma! Oficialii atrag atenția asupra persoanelor care vin cu uratul in aceasta perioada. Autoritațile susțin ca raufacatorii pot profita de buna-credinta a oamenilor si, deghizati in uratori, pot fura diverse bunuri din locuinte. Acestia recomanda ca in momentul in care uratorii intra in locuinta sa nu expuneti obiecte care ar putea atrage interesul hotilor. “In perioada sarbatorilor de iarna, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in uratori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

