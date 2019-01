Poliţia Română, postare virală pe facebook: "Off iubire!" "Off iubire! Dar cu grija, daca o cauți #online, poate fi zburatoare. Exista o mulțime de platforme online pentru socializare, cu zeci de mii de utilizatori. Sa fim totuși prudenți; mulți dintre ei nu seamana cu pozele de la profil. Mai intai vor incerca sa-ți caștige increderea, apoi sa-ți ceara sa trimiți imagini cu tine, din ce in ce mai intime... Ai grija! Aceste persoane se pot folosi de fotografiile sau clipurile video pentru a te șantaja. P.S: Cu toții o știm: SEND NUDES???", a scris Poliția Romana pe Facebook Iar reacțiile internauților au fost dintre cele mai diverse: "De educatie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

