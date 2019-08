Stiri pe aceeasi tema

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- 67 de infractiuni de viol au fost inregistrate in prima jumatate a anului 2019 in Bucuresti, precizeaza Politia Capitalei, pentru MEDIAFAX. Potrivit aceleiasi surse, la nivelul Capitalei au fost inregistrate in aceeasi perioada si 14 infractiuni de omor. In primele 6 luni ale anului 2019, in Bucuresti…

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Virusul pestei porcine africane a fost constatat la doi porci din ferma unui localnic din satul Slavuta, comuna Cruset. Acestea sunt primele cazuri de imbolnaviri cu acest virus din judetul Gorj.

- Pesta porcina se extinde iar foarte rapid pe curprinsul țarii. In Dambovița, virusul a fost descoperit și la o ferma de suine. In doua gospodarii din Racari și din Potlogi au fost declarate focare de PPA, dupa confirmarea rezultatelor de laborator, astfel ca numarul focarelor active din Dambovița a…

- Politia Romana, institutie care pune pe primul plan siguranta cetatenilor, desfasoara in fiecare an activitati inedite si de amploare pentru a marca "Saptamana Prevenirii Criminalitatii". Marti, 4 iunie, a fost declarata la nivel national "ziua prevenirii violentei domestice". Politistii au derulat…