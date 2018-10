Politia Romana. Peste 130 de persoane, sub control judiciar

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a propus luni o reforma constitutionala menita sa puna capat masurilor de protectie juridica de care beneficiaza politicieni, judecatori, membri ai fortelor de ordine, precum si reprezentanti ai familiei regale, intr-o tara zguduita de numeroase scandaluri…

- Anul Centenar al Marii Uniri are o semnificatie speciala si pentru Politia Romana. Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara se alatura manifestarilor organizate pentru marcarea centenarului printr-un demers inedit, care va consta in transmiterea mesajelor si recomandarilor preventive din…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 676 din 3 august 2018 a fost publicata Legea nr. 223 2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20 1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existenteIata, integral, cum arata textul actului normativ:Parlamentul…

- Instanta de judecata a decis ca Dan Stefan Ciolca, un om de afaceri din Braila, poate vinde bunurile firmelor de care s-a folosit ca sa prejudicieze statul, acesta putand sa paraseasca si Romania, dupa ce judecatorii au revocat controlul judiciar sub care il plasasera initial.

- Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale in cazul fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, pentru participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta si cercetare abuziva, fara a fi dispuse masuri…

- Prezent la ședința ordinara a Consiliului Județean Ialomița organizata miercuri 25 iulie 2018, prefectul Gigi Petre a vorbit in plen despre masurile luate de autoritați pentru a stopa dezastrul produs de Pesta Porcina Africana la nivelul județului. Astfel, acesta a dezvaluit faptul ca a purtat o discuție…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, ieri, cu privire la cererea formulata de fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, prin care solicita magistratilor sa fie scos de sub control judiciar intr-un dosar in care a fost acuzat de procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, de la DNA Ploiesti ca…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a adresat doua intrebari presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Barbu, in care cere lamuriri in legatura cu modul de finantare a campaniei electorale de la alegerile parlamentare din 2016 de catre PNL si USR. Astfel, Dragnea vrea sa stie cum a fost sanctionat…