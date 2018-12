F. T. Acum, cand ne apropiem de sfarșitul anului, Ministerul Afacerilor Interne incearca sa mai „dreaga busuiocul” in ceea ce priveste criza de politisti, organizand fie recrutari din randul civililor, fie concursuri in cascada la cele doua scoli de profil din Campina si Cluj-Napoca. Astfel, potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, cu putin timp inainte de Craciun, 1.594 de tineri admisi in aceasta toamna la cele doua institutii de invatamant mentionate au depus Juramantul Militar. Dintre aceștia, 1.297 de elevi urmeaza cursurile Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina,…