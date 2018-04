Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care bugetul MAI a fost suplimentat cu 30 de milioane de lei pentru achizitionarea a 550 de autovehicule de catre Politia Romana si Politia de Frontiera, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi a…

- Poliția de Frontiera și Poliția Romana vor cumpara peste 550 de autovehicule. Anunțul a fost facut de MAI dupa ce Guvernul a adoptat, miercuri, o Hotarare prin care bugetul ministerului a fost suplimentat cu suma de 30 de milioane lei.

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- Președintele Klaus Iohannis a atenționat marți, in cadrul unei intalniri cu premierul Viorica Dancila, ca „pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente și necorelate cu dinamica economica de ansamblu exista riscul ca puterea de cumparare a romanilor sa scada in continuare”, ...

- Executivul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența, alocarea acestei sume catre Unifarm, sub forma de ajutor de stat. Totodata, Cabinetul Dancila a mai aprobat, tot in ședința de miercuri, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a decis sa dea, din fondul…

- Executivul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind acordarea unui ajutor de stat de 44,27 milioane lei catre Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Este vorba de un ajutor de stat in valoare de 44,27 milioane de lei.…

- In urma activarii Mecanismului de Protectie Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda si SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatatii a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- Valoarea investitiilor la stadionul Steaua vor fi de 301,77 milioane de lei, iar la stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei Guvernului de miercuri. Guvernul va aproba indicatorii tehnico economici ai ai obiectivelor de investitii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, luni, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca doreste ca autoritatile sa cunoasca "in profunzime" problemele pe care le intampina aceste persoane. Potrivit unui…

- In mesajul postat pe site-ul Guvernului, Viorica Dancila aminteste ca miercuri se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protectie civila in Romania. Premierul a evidentiat modul exemplar in care reprezentantii protectiei civile din Romania s-au mobilizat in aceasta perioada,…

- Prem-ministrul, Viorica Dancila se va intalni maine cu premierul, Pavel Filip. Serviciul de presa al Guvernului anunța ca intrevederea intre cei 2 oficiali va avea loc la ora 10.00 cand presa va avea oportunitatea de a lua imagini protocolare.

- Guvernul va aproba joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul Sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale, a anuntat premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro Da, va fi ordonanta legata si de concediile medicale, pentru ca am cautat…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel, Tamar Samash, prilej cu care a fost subliniata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale, fiind reiterat interesul partii romane pentru finalizarea proiectului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine o "informare de presa", joi, la ora 18.00, la sediul Ministerului Justitiei, a anunțat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, intr-o conferința de presa.

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, despre perspectivele posibilitatii ca obligativitatea vizelor de scurta sedere pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA sa fie eliminata in acest an, prin includerea Romaniei in Programul Visa…

- Intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, desfasurata luni, la Palatul Victoria, s-a incheiat. Ambasadorul Hans Klemm a venit la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ o ora cu premierul. „Am terminat intalnirea, am ridicsar…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, joi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. Initial premierul anuntase…

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de astazi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila. Aceasta a mai precizat ca, in astfel de cazuri, politistul va avea dreptul sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului, informeaza…

- Ministerul Finantelor va transfera, din fondul de rezerva al Guvernului, catre Consiliul municipal Chisinau, peste 15 milioane de lei pentru executarea titlurilor executorii legate de recuperarea valorii averii confiscate mostenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul de hotarare…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, formata din 25 de organizatii neguvernamentale, ii solicita premierului Viorica Dancila adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. "In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul sau, vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament, spunandu-le parlamentarilor ca nu vor vota persoane, ci "dorința cetatenilor Romaniei exprimata la alegerile din decembrie 2016",…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Acceptarea de catre presedintele Klaus Iohannis a propunerii PSD ca Viorica Dancila sa fie noul prim-ministru al Romaniei a determinat coalitia PSD-ALDE sa treaca la urmatoarea etapa, negocierile pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, la la TVR, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a decis, in ultima…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- 8.000 de politisti, peste 12.000 interventii la evenimente, aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, o singura concluzie: se continua trendul de crestere a sigurantei comunitatii, din ultimii ani, pe fondul descresterii volumului criminalitatii. In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018,…