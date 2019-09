Poliția Română, anunț: S-a modificat Codul Rutier. Ce trebuie să știe șoferii "Incepand cu data de 12 octombrie 2019 vor intra in vigoare noile reglementari prin care va fi interzisa ținerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod atat a telefonului mobil, cat și a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu funcția de inregistrare ori redare text, foto sau video, de catre șofer in timpul conducerii vehiculului aflat in mișcare. Sancțiunea pentru nerespectare legii este de la 6 la 8 puncte amenda (in prezent de la 870 de lei la 1160 lei) și 4 puncte penalizare. Respecta legea! Ai timp de telefon dupa ce ai oprit roata! Urmeaza și alte noi reglementari, așa ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

