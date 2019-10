Poliţia pregăteşte un amplu exerciţiu antiterorist. Ce vizează această acţiune Exercitiul intitulat BWTEX, la care iau parte 2.500 de ofiteri, este cel mai mare de acest fel organizat vreodata in Germania, potrivit Ministerului de Interne din landul Baden-Wurttemberg.



Fortele de securitate urmeaza sa simuleze un atac comis de mai multe persoane intr-o zona pietonala aglomerata din orasul Konstanz, pe malul lacului omonim, potrivit Agerpres.



In fata pericolului terorist continuu, autoritatile din domeniul securitatii trebuie sa fie pregatite pentru ce este mai rau, a declarat ministrul de interne al landului Baden-Wurttemberg, Thomas Strobl.



