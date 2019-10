Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și copiii sai au fost gasiți intr-o peștera aflata pe terenul unei ferme izolate din Olanda, scrie libertatea.ro. Potrivit primelor informații obținute de anchetatori, barbatul și-a dus cei șase copii in peștera deoarece crede in sfarșitul iminent al lumii.

