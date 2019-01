Stiri pe aceeasi tema

- O masina-capcana a explodat sambata seara in orasul Londonderry din Irlanda de Nord. Automobilul aruncat in aer era parcat in mijlocul unei strazi in apropiere de o judecatorie. Victime nu au fost inregistrate.

- Mai multe tribunale din Germania au fost evacuate, vineri, dupa ce oficialii au primit amenințari cu bomba, a informat cotidianul Hannoversche Allgemeine Zeitung, informeaza Reuters.Tribunalele din orașele germane Erfurt și Magdeburg au fost evacuate dupa ce au primit mesaje in care erau amenințați…

- Atacul a avut loc in orașelul Newtownabbey. O banda a intrat peste cei cinci romani și i-a atacat cu bate de baseball. Oamenii au fost batuți cu bestialitate și lasați intr-o balta de sange, relateaza BBC News. Poliția considera ca atacul este unul bazat pe ura. O vecina a romanilor, care le-a sarit…

- Masacrul dintr-o casa dintr-un orașel irlandez. Cinci romani au fost atacați de o banda care au intrat peste ei cu bate de baseball și i-au batut pana i-au lasat plini de sange, scrie BBC News. Atacul a avut loc duminica seara in orașul Newtownabbey. O vecina a romanilor, care le-a sarit in ajutor,…

- Irlanda a inregistrat in 2018 primul sau surplus bugetar din ultimii 10 ani, cu un an mai devreme decat prognoza Guvernul de la Dublin, gratie veniturilor din taxe mai mari si a unor plati mai mici in contul datoriei publice, a anuntat joi premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters. Deficitul…

- Un terminal de plecari al aeroportului Schiphol din Amsterdam a fost evacuat pentru scurta vreme luni dupa ce un barbat a afirmat ca are o bomba asupra sa, a anuntat politia nationala intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia a precizat ca barbatul a fost arestat si ca…

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a anuntat luni…

- Politia franceza a retinut o femeie la un spital din orasul Dunkerque (nord) dupa ce aceasta a lansat o amenintare cu bomba si a provocat panica, relateaza miercuri agentia Reuters preluata de Agerpres. Intr-un comunicat, politia a precizat ca femeia a lansat amenintarea dupa ce a intrat in…