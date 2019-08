Stiri pe aceeasi tema

- O bomba menita sa ucida agenti din cadrul politiei nord-irlandeze - atrasi la fata locului - a explodat luni in apropiere de frontiera cu Republica Irlanda, fara sa raneasca pe cineva, anunta fortele de ordine, relateaza Reuters si BBC News. Prezenta unui obiect suspect a fost semnalata duminica…

- Un dispozitiv exploziv menit sa ucida agenti din cadrul politiei nord-irlandeze - atrasi la fata locului - a fost detonat luni in apropiere de frontiera cu Republica Irlanda, anunta fortele de ordine, relateaza Reuters.

- Acordul comercial pe care Administratia Donald Trump l-ar elabora cu Marea Britanie dupa Brexit va fi respins de Congresul SUA daca tratatul afecteaza procesul de pace din Irlanda de Nord, a avertizat miercuri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, potrivit Mediafax."Orice forma…

- Politia din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor, in timp ce bombe cu petrol au explodat sambata seara in cartierul Wan Chai, din centrul orasului, informeaza duminica Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Fost agent la Omoruri: Dinca preda marfa, bag mana in foc.…

- Hong Kong se pregatește luni de perturbari majore în ceea ce privește activitatea de lucru, în contextul în care o greva generala amenința sa paralizeze regiuni întregi ale centrului financiar asiatic, cu peste 100 de zboruri anulate deja și o campanie extinsa anti-guvern în…

- Noul premier britanic Boris Johnson a promis marti, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau irlandez Leo Varadkar, sa nu reintroduca ''niciodata'' controalele fizice la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, potrivit Reuters si AFP. …

- Marea Britanie a avertizat luni UE ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord. Ministrul de externe britanic Dominic Raab a insistat că el doreşte un acord, însă UE trebuie să-şi schimbe…

- Politia nord-irlandeza, care ancheteaza uciderea jurnalistei Lyra McKee, a arestat un barbat in varsta de 46 de ani in conformitate cu legislatia antiterorista, a anuntat postul de televiziune britanic Sky News, citat joi de Reuters, potrivit agerpres.ro.Uciderea lui McKee, in aprilie acest…