Stiri pe aceeasi tema

- Noua IRA, un grup republican disident ce lupta pentru reunificarea Irlandei, si-a admis marti responsabilitatea in moartea jurnalistei Lyra McKee, impuscata mortal in timpul unor ciocniri in orasul nord-irlandez Londonderry, intr-o declaratie transmisa cotidianului The Irish News, relateaza France…

- Gruparea extremista numita New IRA a admis ca este responsabila pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Intr-o declarație data pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor sai. Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, a fost impușcata in cap…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a

- Cei doi barbati sunt retinuti conform legislatiei antiteroriste si au fost condusi la un post de Politie din Belfast pentru a fi interogati, a precizat Politia din Irlanda de Nord (PSNI). Politia a difuzat vineri seara imagini surprinse pe camerele de supraveghere in timpul "incidentului"…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Doi tineri de 18 si 19 ani au fost arestați in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee in timpul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara. Cei doi au fost arestați in baza legilor antiteroriste ale Marii Britanii…

- "Din nefericire, pot confirm ca dupa schimburi de focuri in aceasta noapte la Creggan (un cartier situat in nordul Londonderry), o femeie de 29 de ani a fost ucisa", a anuntat pe Twitter comisarul-sef adjunct al politiei nord-irlandeze, Mark Hamilton. "Tratam acest eveniment ca fiind un incident…