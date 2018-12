Poliţia naţională, trimisă pentru a opri protestele care au închis autostrăzile Grande-Marlaska a acuzat politia locala din Catalonia ca nu a facut nimic nimic pentru a opri protestatarii pro-independenta care au blocat timp de 15 ore autostrada AP-7.



Implicarea politiei nationale ar fi o problema sensibila in Catalonia, care are propria administratie iar sondajele arata ca aproape jumatate din populatie doreste sa se desparta de Spania.



De asemenea, ar aduce inapoi amintiri privind decizia Madridului de a trimite politia nationala in septembrie 2017 dupa ce guvernul catalan a organizat un referendum ilegal privind independenta regiunii.



"Politia…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

