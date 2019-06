Poliţia marocană a dezmembrat o celulă jihadistă care pregătea atentate Cei trei barbati, cu varste cuprinse intre 26 si 28 de ani, au fost arestati luni in orasele Errachidia si Tinghir (sud-est), potrivit unui comunicat al Biroului central de investigatii judiciare (BCIJ), politia antiterorista marocana.



Aceasta operatiune a intervenit in timpul procesului, inceput in urma cu o luna, al presupusilor asasini ai doi turisti scandinavi in sudul Marocului. Victimele au fost decapitate la jumatatea lunii decembrie in numele SI. In fata tribunalului de la Sale, oras situat in apropiere de Rabat, au comparut deja 24 de suspecti.



Ocolit pana anul trecut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

