- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), a anunțat joi, la București, ca a stabilit cu conducerile Parlamentului și Guvernului o linie de comunicare directa, pentru a elimina orice probleme de comunicare. ”Cand au impresia ca eu nu ințeleg sa nu mai iasa in presa, ci sa ma sune…

- Pornind de la declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, care in vizita de la Bucuresti a declarat, printre altele, ca atacarea Justiției in mass-media poate conduce la impresia in randul populației ca aceasta este slabita, jurnalistul Dan Andronic crede ca mesajul de la…

- Nu ministrul este cel care, in mod constant, trece „linia roșie” Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii",…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, Frans Timmermans, afirmand ca acesta a venit „sa il vada pe viu pe Dragnea“ si pe „tigrii care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel“ si a gasit „niste pisici plouate“ care…

- Intrevederile lui Frans Timmermans cu principalii actori politici de la Bucuresti a aratat preocuparea Bruxelles-ului referitoare la evolutia politica din Romania si raportarea politicienilor la sistemul judiciar. „Adevarul“ a stat de vorba cu mai multi specialisti pentru a explica principalele mesaje…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- "Un nou esec al eliminarii Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul si de atacurile lui Liviu Dragnea si ale PSD la adresa sistemului de justitie. Mesajele transmise de Frans Timmermans in privinta justitiei si actiunilor guvernarilor PSD…

- Iordache, dupa vizita lui Timmermans: Fara indoiala, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri, ca dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles. „Mesajul cu care dumnealui (Frans Timmermans – n.r) a venit este ca trebuie sa existe un dialog permanent intre…

- "Domnul Timmermans a fost foarte pedagogic și artistic in conferința de presa. Și m-ar fi convins daca: 1. UE nu s-ar fi transformat in secolul 21 intr-o Europa a statelor naționale și ar fi ramas o Europa a principiilor și valorilor. Și nu din vina romanilor sau a esticilor. 2. Inainte…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la Bucuresti Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare si statul de drept, discuta, joi la Bucuresti cu seful statului, cu premierul si presedintii celor doua camere ale Parlamentului,…

- In REVISTA presei de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema vizitei la București a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.Digi24: „Se vede și din satelit ce e aici”, a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu despre…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, ca verificarea magistratilor trebuie facuta de magistrati, nu de catre politicieni, nu de catre Guvern. Oficialul european fusese intrebat despre propunerea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, la Bucuresti, ca el a fost cel care a adus de fiecare data in discutiile cu oficialii romani Directia Nationala Anticoruptie si i-a spus liderului PSD Liviu Dragnea ca social-democratii ar trebui sa fie preocupati in primul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Liviu Dragnea a avut o discuție cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, insa cei doi nu au vorbit despre DNA! Șeful PSD ii raspunde lui Timmermans, care a declarat ca ”verificarea magistratilor trebuie facuta de magistrati, nu de catre politicieni, nu de catre Guvern”. Dragnea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata, iar scuza ca nu ar exista o buna informare nu va mai exista pe viitor, deoarece va exista un contact direct.

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca a vorbit “de la social-democrat la social-democrat” cu presedintele Camerei Deputatior, Liviu Dragnea, si i-a transmis ca reforma sistemului judiciar ar trebui sa fie “in…

- Veste proasta pentru alianța de guvernare PSD-ALDE de la vicepreședintele Comisiei Europene, prezent la București. Frans Timmermans le-a spus oficialilor români ca fondurile europene ar putea vor fi acordate în funcție de respectarea statului de drept.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sustinut joi o conferinta de presa pentru a explica care au fost temele de discutie in cadrul vizitelor oficiale de la Bucuresti. Intrebat de o jurnalista Antena 3 daca a vazut raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala in cursul careia are intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Aflat la Bucuresti, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut deja discutii cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Si urmeaza sa mai aiba, in aceasta prima zi a lunii martie, o serie de intrevederi cu inalti oficiali romani. Inca de dimineata, in jurul orei 9, Timmermans…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- Dragnea si Tariceanu, discutii cu Timmermans: A fost o intalnire buna. Urmeaza Iohannis, Dancila, Kovesi si Toader Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat pentru Calea Europeana faptul ca așteapta ca autoritațile de la București sa ii ofere explicații cu privire la propunerea de revocare a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, se va afla la Bucuresti pe 1 martie. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, apoi cu reprezentantii Comisiei pentru legile Justitiei.

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Abuzurile din justiție și poliția secreta din România, toate sub parafa luptei anticorupție, constituie subiectul unui editorial publicat în EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și în contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…