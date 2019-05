Apar noi imagini de la mitingul PSD din Targoviște, acolo unde mai mulți șoferi au fost opriți de poliție, chiar la intrarea in oraș, și nu li s-a permis sa circule mai departe pana cand nu spun „parola”. Un barbat care voia sa intre in oraș sa vada meciul celor de la Chindia Targoviște contra lui Metaloglobus București a fost oprit de polițiști la intrarea in oraș. Ofițerii i-au cerut sa spuna parola și sa arate invitația necesara pentru a intra cu mașina in municipiu. Barbatul a publicat clipul video pe pagina sa de Facebook. Iata dialogul surprins in imagini: Polițist: Domnu’ șef, in parcare,…