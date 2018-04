Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul de weekend Camelia Patrascanu. Acumularea de putere personala atinge un maxim. Iar cele doua zile ne pot da cele mai profunde intuitii cu privire la cine suntem de fapt si ce ne dorim cu viata noastra, cat de departe suntem acum de noi insine si cum putem reveni pe culoarul nostru de destin.…

- Antena unui operator de cablu, internet și telefonie mobila care a fost amplasata, la jumatatea acestei luni, pe un bloc situat in zona 23 August a municipiului Targu-Jiu, a creat nemulțumiri printre locatari. De altfel, construcția a aparut pe imobil abia dupa ce locatarii de la blocul situat…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, recent exclus din PSD, a lansat din nou un atac la adresa sefului Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, despre care spune ca a impus in partid, la congres, regimul stalinisto - nord-coreean, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pentru realizarea noii sectii de radioterapie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta, lucrarile continua, conform calendarului.Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Horia Marius Tutuianu, in cursul acestei saptamani, sursa veche de cobalt, care a expirat in luna aprilie…

- Peste 500 de pompieri sunt pregatiti sa intervina in judetul Ilfov si in Capitala, pe durata codului portocaliu, iar echipajele SMURD vor patrula in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fara adapost pentru identificarea acestora si transportul la centrele de cazare temporara. Comitetul…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit miercuri, 14 martie, la varsta de 76 de ani. Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), cu care a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani, Hawking era imobilizat intr-un scaun cu rotile si putea comunica doar…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. AGERPRES/(AS…

- Volkswagen Beetle este o parte importanta din istoria automobilistica europeana și mondiala și așa va ramane pentru totdeauna. Totuși, dupa o istorie de 80 de ani, nemții de la Volkswagen au decis ca nu se va mai lansa o noua generație, scrie Playtech.ro.

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, la Palatul Culturii. Din aceasta Liga,…

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a fost amendat luni de Poliția Locala, dupa ce edilul a recunoscut, intr-o postare pe Facebook, ca a parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, in parcarea Spitalului Municipal, relateaza Hotnews.

- Dupa frigurile naprasnice care le suportam astazi, mult prea aspre pentru inceputul verii, pana la sfarșitul saptamanii, vom avea vreme frumoasa și chiar +16 grade Celsius in termometre.

- Echipajele de urgența ale ISU Prahova și AMbulanței intervin, duminica dupa-amiaza, la Valenii de Munte, in urma unui incendiu izbucnit la o locuința de pe strada Nicolae Filimon. Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost lichidat de cele doua echipaje de pompieri trimise la fața locului dupa…

- Autorul a ințeles lecția inaintașilor sai iluștri – Ioan Slavici, I.L. Caragiale, Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Ștefan Banulescu, Fanuș Neagu – potențand valențele expresive ale povestirii, careia ii confera notele originale ce-l particularizeaza in campul prozei actuale: scriitura densa, impletire…

- PSD Iași ramane fara un important membru de partid. Deși liderii social-democrați au incercat sa țina in mare secret excluderea primarului din Iași, Mihai Chirica, Organizația PSD Iași anunța ca a primit decizia Comitetului Executiv Național al PSD, prin care acesta este exclus din PSD.

- Municipalitatea pregateste achizitia serviciului de manipulare si transport al bunurilor marfurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii si al bunurilor abandonate pe domeniul public privat al municipiului Constanta ex: mobilier mese, scaune, elemente de umbrire umbrele copertine jardiniere;…

- Asistentul vocal Google va fi disponibil in peste 30 de limbi, printre care hindi si norvegiana, pana la sfarsitul anului, a anuntat vineri compania, aflata intr-o competitie acerba cu liderul de piata Amazon, informeaza AFP. In timp ce Alexa, asistentul vocal Amazon, nu functioneaza decat in engleza,…

- Chiar daca se aflata dincolo de Ocean, unde s-a stabilit in urma cu ani buni, Monica a aflat de tragedia abatuta asupra familiei Anastasiei Cecati, tanara actita si model ucisa de partenerul de viata. Intr-un scurt mesaj postat in dreptul ultimei imagini pe care Anastasia o publicase pe Instagram, romanca…

- Un autoturism a ajuns, marți, in raul Dambovița. La volanul acestuia se afla un barbat ce a avut nevoie de ingrijiri medicale. Nu se cunosc circumstanțele in care barbatul a ajuns in aceasta situație.

- Un medic al Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Mioveni a fost batut cu pumnii si picioarele de prietenul unui pacient care s-a prezentat la unitatea medicala. Incidentul a avut loc sambata seara, cand la UPU s-au prezentat doua persoane, una dintre ele acuzand un traumatism. Dupa consultul…

- Reprezentantii PSD Iasi au transmis, joi seara, ca lucrarile efectuate la sediul partidului, din cauza carora a inceput urmarirea penala in rem, la sesizarea Politiei Locale, nu au afectat structura monumentului, demersul fiind „un joc imatur” al primarului Mihai Chirica.

- A fost inceputa urmarirea penala in rem dupa ce in sediul PSD Iasi, condus de Maricel Popa, s-au facut mai multe lucrari de renovare, in conditiile in care imobilul este monument istoric. Parchetul a fost sesizat de Politia Locala, aflata in subordinea Primariei conduse de Mihai Chirica.

- O instanța de judecata a decis ca Facebook ultilizeaza in mod ilegal datele personale ale utilizatorilor rețelei de socializare și nu i-a informat in mod adecvat cu privire la aceasta practica.

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac la Liviu Dragnea, dupa excluderea lui Mihai Chirica din PSD. ”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD…

- Polițiștii locali din Barlad au surprins noaptea trecuta un tanar de 19 ani care tocmai forțase casetele de colectare a banilor de la doua dozatoare de cafea, amplasate in Piața Sf. Ilie. Tanarul reținut este suspect de mai multe infracțiuni de același gen comise in ultimul timp in aceeași zona.

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, vor fi exclusi din PSD pe motiv de tradare. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, unul dintre criticii constanti ai liderului PSD, este cu un pas in afara partidului.…

- Conducta inceputa in anul 2010, prin intermediul careia se va asigura alimentarea cu apa a zonei de nord a judetului Dambovita, este gata in proportie de 95%, iar lucrarile la acest obiectiv vor fi finalizate pana la sfarsitul anului.

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- Pe pagina de Facebook Russia Beyond a fost postat un clip in care vedem cum se deszapezeste in Siberia, acolo unde iarna chiar este acasa la ea. Prima poteca prin zapada este facute de un buldozer, urmat de...

- Vodafone, al doilea mare operator local de comunicatii mobile, a anuntat joi ca in ultimul trimestru al anului trecut a inregistrat venituri din servicii in valoare de 182,3 milioane euro, in crestere cu 2,2% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Numarul total de clienti a crescut cu 5,2% fata…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Marti dupa-amiaza, un incendiu puterni a izbucnit intr-o garsoniera din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Din cauza fumului gros, 35 de persoane, intre care 20 de copii, au fost evacuate. Pentru ca aveau simptomele unor intoxicari, sase copii si patru femei au fost dusi la spital. La fața locului…

- Orologiul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Sa trecem deci la chestiuni concrete: alaltaseara, fostul deputat Iacoban l-a luat pe Victor Ponta, aflat in vizita la Iasi, si l-a dus la biserica amicului Chirila din Tudor, iar ieri in Piata Unirii Ponta a fost adus de un alt amic de sprit de-al lui Iacoban si premarelui, vicele Harabagiu, alaturi…

- Pe strada Coralilor, din Sectorul 1 al Capitalei, a parut de cateva saptamani o groapa ”a nimanui”, in care zeci de soferi si-au facut praf rotile autoturismelor, dar despre care autoritatile spun ca nu știu nimic. Groapa are o lungime de aproximativ un metru, o latime de 40 de centimetri si o adancime…

- Viceprimarul de Strașeni și fiul minor al acesteia și-au revenit din coma. Cei doi au fost spitalizați cu intoxicație grava suferita ca urmare a unei defecțiuni la sistemul de încalzire din locuința familiei. Medicii instituțiilor medicale în care sunt internați atesta o dinamica pozitiva…

- Nu aruncați zapada in strada, pentru a menține arterele de circulație curate, in vederea asigurarii unui trafic cat mai fluent prin oraș! Este apelul facut de Poliția Locala catre brașovenii care iși curața trotuarele, aleile sau iși strang omatul din curți. Echipajele de la Locala verifica, in aceasta…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Rangerii Parcului Natural Putna s-au intalnit cu un lup intr-o padure din aceasta zona. Reprezentanții Romsilva spun ca este unul dintre cele 15 exemplare de lup despre care specialiștii estimeaza ca traiesc in aceste paduri. Imaginile au fost postate de Romsilva pe pagina de facebook…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat, pentru AGERPRES, ca va incepe inventarierea cainilor din oras, pentru a afla cine sunt detinatorii raselor considerate a fi periculoase, dupa ce, duminica dimineata, trei persoane au ajuns la spital, fiind muscate de doi caini care au reusit sa…

- Doi caini de lupta au scapat duminica dintr-o curte de pe strada Tanasescu si au atacat o fata de 22 ani care mergea spre casa. Ea a fost muscata in regiunea genunchiului si mainii stangi. In apararea victimei a sarit tatal acesteia, si el fiind muscat, de mana, fata si piciorul drept. Un vecin care…

- O tanara din Marea Britanie a acceptat provocarea de a nu vorbi timp de o saptamana, in incercarea de a aduce mai multa liniste in viata ei si de a dovedi ca oamenii nu au nevoie de discutii interminabile in viata de zi cu zi.

- Urmariti declaratiile facute in direct de primarul Mihai Chirica pe teme de interes general: "Sistemul de iluminat public va ajunge in proprietatea municipiului Iasi. Aceasta rascumparare a unui bun public care trebuia sa fie de la bun inceput al iesenilor ne va permite avansarea unor proiecte de modernizare…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe urmatoarele trasee: M 1- M 3: r-ul Ialoveni - Strașeni; M 5: r-ul Criuleni, km 281 – 296; R 1: r-ul Ungheni, km: 128 – 70, km 40-70; R 6 -r-ul Criuleni , km 13 – 21; R 4: r-ul Criuleni,…

- Potrivit polițiștilor locali, barbatul, din Moșnița Veche, s-a ales cu o amenda de 300 de lei. Ulterior, la fața locului au fost chemați și reprezentanții SDM, care au ridicat caruța și au transportat-o la depozitul din Calea Șagului. „Poliția Locala are in atenție acest…

- Un expert audio de la Universitatea de Stat Chungnam din Coreea de Sud a analizat mesajul transmis de Anul Nou de dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un. Se pare ca, deși inima și plamanii despotului funcționeaza normal, rinichii acestuia nu se ridica la același nivel, fiind „anormal de slabi”.

- Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…