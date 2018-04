Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit la o fabrica din Oradea, pe 1 aprilie. O hala in care erau depozitate mai multe materiale plastice, deseuri din carton si uleiuri hidraulice a fost cuprinsa de flacari duminica, in jurul orei 13.50. Echipajele ISU Crisana s-au deplasat cu rapiditate, insa pompierii au…

- Fostul antrenor al echipei Dinamo, Ioan Andone (58 de ani), s-a declarat sceptic in privinta iesirii din criza a clubului din "Stefan cel Mare" si a dat vina pe lipsa de strategie a conducerii. "Nu-mi place scandalul. Scoaterea lui Dinamo din aceasta pasa proasta nu se face prin scandal.…

- Bloggerita si antreprenoarea Huda Kattan a refuzat 185.000 de dolari pentru a promova un produs, doar pentru ca nu i s-a parut corect sa faca asta. „Nu-mi place sa imi fortez continutul. Daca nu ma simt bine cu asta, nu o fac. Oamenii or sa isi dea seama atunci cand ceva e fake. Daca nu am…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press. Potrivit unor oficiali de rang inalt din cadrul administratiei Trump, intre…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns luni la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde participa la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017. Seful statului a fost intampinat de directorul SRI, Eduard Hellvig si nu a facut nicio declaratie la sosirea la eveniment.Citeste si:…

- Razvan Rat (36 de ani) s-a antrenat in ultimele saptamani cu Dinamo, iar cand toata lumea credea ca transferul in „Stefan cel Mare” reprezenta doar o formalitate, fundasul a semnat cu ACS Poli Timisoara. Motivul pentru care fostul capitan al echipei nationale a refuzat sa devina „caine rosu” este uluitor.

- West Ham United a decis, joi, sa suspende pe viata cinci suporteri care au intrat pe terenul London Stadium la un meci din Premier League pierdut de "ciocanari" contra lui Burnley (0-3) pe 10 martie, in timp ce altii au fost suspendati pentru aruncarea cu monede si alte

- Serena Williams, 36 de ani, a pierdut in primul tur al turneului de la Miami, 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka, 20 de ani. La conferința de presa de dupa meci, Osaka, locul 22 WTA, a vorbit despre victoria in fața jucatoarei preferate și a dezvaluit care au fost obiectivele sale in acest meci. "Am fost emoționata…

- Un incident s-a petrecut in urma cu puțin, in plin centru al orașului, chiar in fața cladirii Primariei Timișoara. Un barbat a alunecat și a cazut pe trotuarul necurațat, in apropierea intrarii in instituție. La fața locului a fost solicitata o ambulanța SMURD, care l-a preluat și l-a transportat la…

- Presedintele polonez Andrzej Duda nu va participa la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, a declarat seful cancelariei prezidentiale, in contextul in care Varsovia a comunicat ca este "certa" implicarea Moscovei in atacul neurotoxic din Marea

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e foc și para la adresa juriștilor din primarie, dupa ce aceștia au fost impotriva inițiativei sale de a scadea salariile angajaților din cadrul Direcției de Urbanism. Proiectul a fost postat pe site-ul instituției in urma cu mai multe zile și nu are nici acum atașata…

- Primaria Timișoara e din nou buna de plata! A fost amendata cu inca 10.000 de lei de Inspectoratul de Stat in Construcții, care a verificat, saptamana trecuta, situația porții de pe Calea Aradului. Controlul a avut loc la solicitarea Prefecturii Timiș, iar amenda totala este de 70.000 de lei!

- Primaria Timișoara și SC Stareto SRL sunt bune de plata! Ele au fost amendate cu suma totala de 80.000 de lei de Inspectoratul de Stat in Construcții, care a verificat, saptamana trecuta, situația porții de pe Calea Aradului. Controlul a avut loc la solicitarea Prefecturii Timiș.

- Potrivit Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, din cauza unor defectiuni tehnice, in aceasta dimineata, cinci rute scolare au fost suspendate, informeaza Noi.md. Tocmai din acest motiv, 141 de elevi nu au putut ajunge astazi la lectii. Mai exact, au fost suspendate urmatoarele rute școlare:…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european,

- Sute de mii de spanioli cer expulzarea asasinei micuțului Gabriel Cruz, in cazul care a ingrozit Spania. Pe platforma Change.org au fost inregistrate mai multe petiții pentru a o expulza din Spania pe Ana Julia, cea care l-ar fi asasinat in Almeria pe Gabriel Cruz, un copil in varsta de 8 ani, al carui…

- Una dintre cele mai mari biserici din oras a fost luata cu asalt de peste o mie de constanteni. Motivul: conferinta parintelui prof. univ. dr. Constantin Valer Necula asteptata de multi ani la Constanta.O buna parte din cei care nu au mai avut loc in biserica au preferat sa o vizioneze pe ecrane special…

- Un jandarm s-a impuscat in cap in sediul Jandarmeriei Teleorman. Se numea Catalin Predescu și avea 41 de ani. Subofițerul a fost gasit fara suflare, de un coleg. Zacea pe podea, in sediul Jandarmeriei Teleorman, intr-o balta de sange, anunța Observator.tv.Catalin urma sa intre de serviciu,…

- Gary Oldman, care a castigat duminica primul premiu Oscar din cariera la categoria ''cel mai bun actor'' cu rolul legendarului premier britanic Winston Churchill din filmul "Darkest Hour", a fost la un pas sa refuze acest rol...

- ATENTIE SOFERI. Vezi motivul neasteptat pentru care politistii ating unul dintre farurile masinii cand te opresc in trafic. Tu stiai asta? Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect– politistul pune mana pe masina soferului. Motivul…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea au anunțat Biroul Permanent al Senatului ca retrag proiectul de Lege a Casei Regale, un proiect controversat, depus pe 7 noiembrie. Cei doi s-au grabit sa retraga inițiativa legislativa pentru ca peste doar cateva zile, pe 13 mai, el ar fi fost adoptat tacit…

- La solicitarea mai multor cluburi și date fiind starea terenurilor de fotbal din județ și prognoza meteo pentru saptamana viitoare, returul pentru ligile 4 și 5 va incepe in 17/18 martie. In aceste condiții va fi planificata o etapa intermediara. Adunarea Generala va avea loc vineri, 30 martie, incepand…

- Detalii halucinante ies la iveala despre Sebastian Pancovici, adolescentul care si-a pus capat zilelor marti. Fiul lui Florin Pancovici a recurs la acest gest deoarece atunci se implinea un an de cand a murit iubita lui.

- Domnule primar George Scripcaru, in contextul in care dumneavoastra coordonați direct activitatea Poliției Locale Brașov, apreciem ca trebuie sa luați atitudine fața de ceea ce se intampla la aceasta instituție. Șeful Poliției Locale, am dezvaluit acest lucru, a fost la pescuit cu mașina instituției…

- din Salonic (Grecia) Ceea ce trebuia sa fie o victorie sustinuta de valoarea superioara si de forma mai buna a lui PAOK s-a transformat intr-o piesa de teatru cu final violent. Derby-ul PAOK Salonic - Olympiakos Pireu, locul 1 cu locul 3 din Grecia, s-a terminat inainte sa inceapa. Reporterii…

- Anastasia Cecati a fost ucisa pe fondul geloziei. Iubitul ei, Alexei Mitachi, s-a sinucis dupa crima, suspectand-o de infidelitate, potrivit anchetatorilor de la Chișinau. Cutitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de la bucatarie, iar pe el ar fi fost depistate amprentele…

- Nemulțumiri și printre angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Buzau, dupa revoluția fiscala a Guvernului. Unele salarii au scazut, in ianuarie, chiar și cu 2.300 de lei, fața de luna decembrie. Este vorba despre unii dintre șefii de servicii și birouri și chiar despre directorul…

- Fantana arteziana cu jocuri de lumini și muzica, in valoare de 4 milioane de euro, pe care administrația Robu vrea sa o construiasca in Parcul Botanic a suscitat interesul participanților la dezbaterea bugetului pe 2018, organizata astazi la Primaria Timișoara. Svetlana Petrovici, reprezentanta a grupului…

- O romanca in varsta de 42 de ani a cazut din picioare si a murit pe loc, pe o strada din Italia. Din primele informatii, medicii au relatat ca aceasta ar fi murit de la prea mult alcool in sange.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, referitor la conferinta sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca aceasta „nu vede barna din ochiul ei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora”

- Batrani raniti de un tavan cazut intr-un spital din Sighetu Marmației. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, dupa ce au fost scoși de sub daramaturi. Incident grav, in urma cu putin timp, la Sighetu Marmatiei, dupa ce tavanul unui camin de batrani s-a prabusit. Pompierii maramureșeni, dar…

- In timp ce Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara se lauda cu incasari cu peste 167 de milioane de lei mai mari decat in prima luna a anului trecut, Primaria Timișoara a decis sa ”ierte” de datorii aproape 7.000 de rauplatnici care au cumulat un debit de aproaper 100.000 de lei.…

- Scandal la gradinița din Radulenii Vechi, raionul Florești. Un grup de parinți acuza angajații instituției de faptul ca lasa des copiii fara supraveghere și folosesc blocul alimentat pentru a pregati bucate pentru mese de pomenire și zile de nașteri.

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) si viceprimarul Dan Diaconu (PNL) au fost audiati la Politie, vineri, in cazul portii de peste 50.000 de euro care se afla la iesire din Timisoara si care in timpul furtunii din luna septembrie anul trecut a cazut peste masina unui tanar. In urma incidentului,…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Bucuresti acuza Primaria Capitalei ca ii respinge dreptul la pichetarea institutiei pentru a protesta fata de activitatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), se arata intr-un comunicat al federatiei sindicale, remis luni AGERPRES. …

- Aproape patru luni au trecut de la tragedia de pe Calea Lugojului cand poarta de intrare in Timișoara s-a prabușit, in timpul unei furtunii, strivindu-l in mașina sa pe studentul Vlad Baici, de 24 de ani. PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca Primaria Timișoara a reabilitat construcția incalcand legea…

- Poliția Locala Timișoara și Retim au descins, in aceasta dimineața, la sediul fostului ziar Timișoara. Cladirea situata pe strada Coriolan Brediceanu, la doar cativa pasi de centru, aparține Primariei Timișoara insa nu a mai fost inchiriata de peste doi ani, pentru ca nu este intabulata. Așa ca aici…

- O scapare cel puțin amuzanta se poate observa pe pliantul care prezinta agenda concertelor Filarmonicii „Banatul” pe care orchestra instituției le va susține in acest an. Din inșiruirea orașelor banațene in care vor concerta artiștii instituției face parte și Drobeta Turnu Severin, capitala județului…

- Administratia locala din Arcani a fost amendata de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj, dupa ce in vara anului 2017 un muncitor a fost accidentat in timp ce lucra la reteaua de canalizare din comuna. Barbatul nu era angajatul pri...

- Romania TV a fost cel mai urmarit post de televiziune de stiri in 2017. Datele institutiei acreditate sa masoare audientele arata ca postul Romania TV a fost lider anul trecut, pe toate categoriile de public. Postul de televiziune Romania TV a fost lider de audienta, in anul 2017, potrivit datelor…

- Anda Adam a intrat in aceeasi familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, si actuala partenera de viata a acesteia, Bianca Dragusanu. Cantareata Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav si partenera lui de viata, Bianca Dragusanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Poliția Locala Timișoara se considera deasupra legii și a dat raspunsuri sfidatoare cand a fost intrebata de camera de supraveghere montata pe cladirea in care se afla sediul PNL Timiș, cladire aflata in zona istorica protejata. PRESSALERT.ro a solicitat instituției care s-a remarcat anul trecut prin…

- Accident rutier tragic in Peru. 48 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.Alte sase persoane care se aflau in autobuz au ajuns la spital in stare grava.