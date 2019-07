Vor ocupa un spatiu de aproape 350 de metri patrati pe Calea Victoriei. Este vorba de cei de la Directia Generala Politia Locala Arad care au primit prin hotarare de consiliu un nou sediu. Hotararea votata in 11 iunie 2019 face referire la „aprobarea contractului de inchiriere cu S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru imobilul situat in Arad, Calea Victoriei nr. 35B-37, in vederea stabilirii sediului Direcției Generale Poliția Locala”.

Procedurile pentru aceasta mutarea au fost incepute insa mult inainte. La sectiunea licitatii de pe pagina oficiala a Primariei Arad, pe data…