Poliția Locală merge în cimitire Acestia vor monitoriza traficul rutier la intrarile in cimitire pentru evitarea ambuteiajelor si a evenimentelor rutiere nedorite. Politistii locali vor patrula pe tot parcursul zilei pentru a preveni incidentele de orice fel, asigurand celor prezenti in cimitire conditiile necesare reculegerii la mormintele celor dragi. „Reamintim faptul ca exista o legislatie care reglementeaza modul si locul unde se pot face gratare, iar cei care vor alege sa sfideze legea doar pentru respectarea unei traditii risca amenzi”, spun reprezentanții Poliției Locale Arad. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala a Municipiului Targu Jiu a efectuat in ultima saptamana zeci de actiuni in incinta sau in apropierea unor unitati de invatamant. Au fost verificate magazinele care comercializeaza tutun elevilor. Politistii locali au vizat prevenirea și combaterea efectelor consumului ...

- In contextul desfașurarii referendumului pentru revizuirea Constituției, la sediul MAI, purtatorul de cuvant comisar-șef Monica Dajbog a susținut o declarație de presa. “ Așa cum am anunțat dimineața, am revenit cu informații despre modul de desfașurare a referendumului. Menționez ca toate secțiile…

- Redam in continuare conținutul acesteia: " Așa cum am anunțat dimineața, am revenit cu informații despre modul de desfașurare a referendumului. Menționez ca toate secțiile de votare din țara s-au deschis și procesul de vot se desfașoara in condiții de normalitate. Referitor la…

- Dupa ce presa a semnalat ca foarte multe cartiere sunt inecate de gunoaie, iar primarul George Scripcaru a recunoscut ca situația este scapata de sub control și Poliția Locala ar trebui sa iși faca treaba, ieri s-a trecut la treaba. „Pentru aceaste acțiuni punctuale – verificari ce sunt facute in mod…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta la data de 12 septembrie, Biroul de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Constanta, la persoane banuite de comiterea…

- Tanarul care a provocat luni un accident de circulație pe un drum din Bistrița-Nasaud, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor doua, a fost reținut de polițiști. Acesta este acuzat de de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și conducerea unui autovehicul fara permis de conducere.…

- Polițiștii locali sunt deciși sa elimine evaziunea fiscala din vanzarea de pepeni, in special in Piatra Centrala din Piatra Neamț. Aceștia au aplicat sancțiuni in valoare de peste 8.000 de lei vanzatorilor de pepeni, in doar cateva ore, luni, 6 august. Motivul sancțiunilor contravenționale il reprezinta…