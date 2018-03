Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a facut o postare cutremuratoare pe pagina ei de Facebook. Vedeta și-a dorit sa aduca la lumina situația spitalelor din Romania. Ea a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi. Vedeta iși dorește ca oamenii sa intinda o mana de…

- Zi neagra in familia lui Laurențiu Reghecampf. Celebrul antrenor de fotbal iși inmormanteaza astazi tatal. Cu mai puțin de o ora inainte de a incepe slujba de inmormantare, la catredrala unde a fost depus coșciugul in care se afla trupul lui Hary Reghecampf este o atmosfera apasatoare. La capataiul…

- Patru membri ai unei familii din municipiul Soroca au decedat in doua accidente rutiere, produse la un interval de cateva zile, pe teritoriul Federației Ruse. Tatal, doi fii și o fiica au murit, a supraviețuit doar mama. Rudele și apropiații s-au solidarizat și pregatesc ceremonia de inmormantare.

- CNAIR a anunțat, sambata dimineața, ca niciun sector de drum național nu este inchis. Chiar și in aceste condiții, șoferii sunt sfatuiți sa se informeze inainte de a pleca la drum și sa aiba mașinile echipate corespunzator, de iarna. Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada” care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept “Asiaticul”, care ar fi fost “ars” cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…

- Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea! Este anunțul facut de ANM, Bucureștiul și alte 14 județe fiind vizate. 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise de aceeași instituție. Care este cauza gerului? Un ciclon cu praf saharian…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Florin Talpan considera ca s-a facut dreptate si a lasat de inteles ca victoriile in instanta vor continua. Gigi Becali, reactie neasteptata dupa ce Andrei Gheorghe A MURIT. "Ce tragedie?" "Sunt un adept al justitiei, constient fiind ca fara justitie nu exista libertate. Fara libertate…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, l-a ironizat pe Denis Alibec, care a revenit titular in echipa sa, la meciul cu CFR Cluj, spunand ca atacantul se supara pe toata lumea cand nu joaca bine, inclusiv pe bancile de rezerve si pe bare."Despre Bizon? Ma inclin in fata lui si cu asta, basta! Despre…

- George Becali l-a distrus pe pe arbitrul Ovidiu Hategan dupa prestatia centralului din meciul CFR Cluj - FCSB 1-1. Patronul ”ros-albastrilor” a contestat penalty-ul dictat impotriva echipei sale, dar si eliminarea lui Mihai Pintilii din repriza secunda. "E un rezultat bun pentru noi, dar prost…

- HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Clipe de groaza la bordul unei aeronave. O femeia care lucra ca insotitoare de bord si-a pus capat zilelor, chiar in fata pasagerilor. Aceasta era originara din Bulgaria si efectua curse la bordul unui Boeing 777, care apartine companiei Emirates! Ea a deschis iesirea de urgenta si s-a aruncat din avion,…

- Situație dramatica in satul Capeni, județul Prahova, acolo unde aproximativ 300 de persoane sunt evacuate in urma riscului ca digul de protecție care reia unda de viitura de pe raul Olt sa se rupa, informeaza evz.ro. „Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- A studiat dreptul și i se prevedea o cariera stralucita in domeniu, mai ales ca tatal sau intrase deja in aceasta lume, dar Sebastian Borleștean este inca un exemplu de roman care nu se lasa condus de preconcepțiile lumii și nu sta incastrat in standarde. Așa ca a renunțat la ținuta eleganta de jurist…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Congresul PSD a inceput! Tensiunea este maxima, lupta pentru principalele functii de conducere la fel. Reporterul Evenimentului zilei, Mihnea Petru Parvu a surprins atmosfera din afara Salii Palatului, in fata careia s-au adunat simpatizantii social-democratilor.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- A venit in Romania in anii ’80 pentru a studia medicina, trimis de parinții lui din Liban care considerau profesia de doctor una onorabila. Dupa ’90 a inceput sa aduca marfa din Orient in țara noastra, iar in 1992 a introdus „shaorma” in meniul romanilor, dupa ce a deschis primul fast food oriental…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata doua atentionari nowcasting cod galben de vizibilitate redusa și depuneri inghețate in doua județe din Romania. Polițiștii trag și ei un semnal de alarma și ii avertizeaza pe șoferi sa fie prudenți și sa adapteze viteza la condițiile…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Gigi Becali a dezvaluit, ce avere a primit, de fapt, de la tatal sau, Tase Becali. Gigi Becali, care este casatorit de foarte mulți ani cu Luminița , este cunoscut pentru faptul ca are o avere impresionanta. Cați bani, a primit, de fapt, acesta, de la tatal sau, Tase Becali, a dezvaluit chiar omul de…

- Anamaria Prodan a fost din nou nașa de botez. Aceasta a fost extrem de darnica cu cel mai nou finuț al ei, daruind o suma mare de bani. Impresara Anamaria Prodan, care este casatorita cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf , a fost nașa de botez. Vedeta l-a creștinat pe fiul fotbalistului Gabi…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Neagu Djuvara, a carui viata fabuloasa s-a intersectat cu momentele decisive din istoria Romaniei din ultimul secol, inflacarat liberal si unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, a fost una din personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos…

- Gigi Becali anunța in 2016 cand l-a vandut pe Nicolae Stanciu la Anderlecht ca a obținut 10 milioane de euro in schimbul lui cu tot cu bonusuri, fiind cel mai scump jucator plecat din Romania. Victor Pițurca il contrazice insa pe patronul FCSB și spune ca nu crede in suma prezentata de Becali. "Eu nu…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. ""Alege oaia!" este un program care a deschis, sa spunem asa, si mintile, si sufletele, si a deschis, totodata, calea producatorului…

- Luni, in jur de ora 10 dimineata, zona de acces in incinta perimetrului care gazduieste Consiliul Judetean Maramures si Prefectura Maramures. O oficialitate a judetului vrea sa iasa, un angajat al unei firme de curierat vrea sa intre prin zona restrictionata de bariera. Greu sau aproape imposibil! De…

- Gigi Becali a anunțat astazi ca a ajuns la un acord cu Valerica Gaman, Gabi Enache fiind implicat direct in revenirea fundașului central in Romania. Enache, fost coechipier cu Gaman la Astra timp de 4 ani, spune ca a fost intrebat de MM Stoica despre jucatorul care a evoluat ultima data la Karabukspor.…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Dumitru Andreșoi, cunoscut drept cel mai bogat cioban din Romania, hunedoreanul intrecandu-l la acest capitol și pe Gigi Becali, a fost obligat de instanța de judecata din Craiova sa plateasca o datorie de 420.000 de lei autoritaților din Tismana. Procesul a fost inițiat de Consiliul Local…

- Țeapa de proporții: CFR Cluj l-a dat afara, iar acum va semna cu Benfica Lisabona! Fotbalul romanesc a ajuns in sapa de lemn și din pricina conducatorilor care știu sa se certe, dar care n-au „ochi” la jucatori și iși iau „țepe” de zile mari. Atacantul australian care a jucat 5 meciuri la CFR Cluj,…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Una dintre cele mai mari firme private de transport feroviar de persoane din Romania care opereaza si in Arges a trecut recent printr-un proces de rebranding. Operatorul brasovean Regiotrans are o noua denumire: Regio ...

- Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, in 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Valiza". Ceilalti inculpati in dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piturca - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul si Radu Marino - cate un an si jumatate, iar Teia Sponte -…