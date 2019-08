Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) organizeaza in aceasta perioada concurs pentru ocuparea mai multor functii contractuale vacante. Joburile scose la concurs sunt valabile in mai multe judete din tara, inclusiv in Salaj. Pe plan local sunt disponibile doua joburi…

- Unitatea medicala a scos la concurs 13 posturi contractuale de exceuție, pentru care se pot depune dosarele de inscriere la secretariatul comisiei de concurs, pana pe 23 august. Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca (SPMSS) face organizeaza concurs pentru ocuparea a 13 posturi…

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 7 iulie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 7 iulie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:Grup Nave ofiter punte maritim ndash; 7 posturi; timonier maritim posturi ndash; 5 posturi;Conditiile specifice…

- Angajari la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA. Posturi de: asistenți medicali, infirmier, registrator, brancardier, kinetoterapeut, agent, ingrijitor, muncitor, psiholog. Condiții de participare la concurs In conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 si HG nr. 286/2011, cu modificarile și…

- Ministerul Apararii Naționale a scos la concurs 1.585 de posturi de soldat / gradat profesionist, noteaza romania24.ro. Recrutarea se desfașoara in doua etape: 1. Prezentarea candidaților la birourile de informare-recrutare pentru a li se elibera adeverința necesara efectuarii vizitei medicale. Candidații…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) anunța demararea procedurilor de ocupare prin concurs a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimiști, farmaciști și ingineri in cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”.