Polițiștii locali au intreprins, miercuri 10.06.2019 o acțiune de amploare cu efective sporite, in care au fost implicate toate birourile și compartimentele instituției prilej cu care au fost urmarite aspecte care vizeaza pastrarea curațeniei in locurile publice și respectarea normelor de conviețuire sociala in municipiul Bacau. Prima parte a acțiunii a fost una preventiva, desfașurata […] Articolul Poliția locala, acțiune in cooperare cu Studenții Creștin Ortodocși și Federația Tinerilor pentru pastrarea curațeniei in locurile publice apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .