Poliția Locală a demonstrat, din greșeală, ilegalitatea retrocedărilor lui Radu Mazăre Mașini parcate pe un fost spațiu verde, devenit proprietate privata printr-o dispoziție emisa de Radu Mazare Poliția Locala Constanța a scos la suprafața ilegalitatea și ridicolul retrocedarilor lui Radu Mazare, printr-o greșeala a instituției care se afla chiar in subordinea Primariei. Un constanțean a fost amendat pentru ca și-a parcat mașina pe spațiul verde al comunitații, așa cum agentul a notat in procesul verbal. Doar ca, in realitate, parcela de iarba pe care barbatul iși parcase autoturismul este proprietate privata, pentru ca a fost instrainat de Primaria Constanța in 2006, drept teren… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

