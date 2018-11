Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a confiscat marti opt vile de lux construite ilegal la Roma de catre cel mai faimos si puternic clan mafiot in cursul unor razii la care au participat aproximativ 600 de politisti, relateaza agentia Reuters, informeaza AGERPRES . Primarita Romei, Virginia Raggi, care a urmarit operatiunea…

- Robert Gregory Bowers a ucis opt barbati si trei femei in sinagoga Tree of Life sambata in timpul slujbei. El a fost apoi urmarit si impuscat de politie, au afirmat autoritatile in documente. "Vreau doar sa omor evrei", i-a transmis Bowers unui politist, conform documentelor. Oficialii…

- „Suntem aici pentru ca Roma merita ceva mai bun, pentru ca Roma este neglijata asa cum nu a mai fost pana acum", a declarat Marita Monaco, una dintre persoanele prezente la protest. „Este un oras aflat in haos, nu exista reguli sau coeziune sociala", a adaugat ea. Criticii sustin ca orasul…

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New York…

- Politia din Marea Britanie, care avea pana acum doi suspecti in cazul otravirii cu noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal, a ajuns la concluzia ca in acest caz ar fi fost implicat un al treilea agent al spionajului militar rus, relateaza agentia Reuters citand cotidianul „The Telegraph“.

- Politia bosniaca a arestat doi migranti - un sirian si un algerian - si a confiscat un numar de arme de foc si de munitii in cursul unui raid desfasurat duminica seara in capitala tarii, Sarajevo, au comunicat luni fortele de ordine, potrivit agentiilor Reuters si HINA, scrie Agerpres. 'In cursul…

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane din Stratford au…

- Mii de sustinatori ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalny, au protestat duminica in intreaga tara fata de planurile guvernului de a creste varsta de pensionare, iar OVD-Info, o grupare pentru apararea drepturilor omului, a comunicat ca 291 de persoane au fost arestate, scrie Reuters.