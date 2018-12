Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale pentru acte de coruptie, o situatie care va afecta din nou stabilitatea Guvernului israelian, relateaza publicatiile Haaretz si Times of Israel, scrie Mediafax.In afara de Benjamin Netanyahu…

- Politia israeliana a transmis joi, la capatul unei lungi anchete, ca detine probe privind implicarea lui David Shimron, avocatul premierului israelian Benjamin Netanyahu, intr-un caz de coruptie si de spalare de bani, relateaza AFP preluata de Agerppres Dosarul vizeaza suspiciuni privind presupuse…

- Politia israeliana a anuntat joi ca au fost gasite suficiente dovezi pentru acuzarea avocatului primului ministru Benjamin Netanyahu si apropiat al acestuia, David Shimron, pentru fapte de coruptie, relataeza cotidianul Haaretz.

- Politia israeliana l-a interogat din nou pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a 12-a oara, vineri, in legatura cu investigatia de coruptie care dureaza de mai multa vreme, informeaza mass-media locale citate de Reuters, potrivit Agerpres. O inregistrare a postului privat Channel…

- Politia federala braziliana a cerut Curtii Supreme sa deschida o ancheta asupra unor presupuse fapte de coruptie pasiva si spalare de bani vizandu-l pe presedintele Braziliei, Michel Temer, relateaza joi...