Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus jihadist a murit iar alti sapte au fost arestati in cursul unui raid al fortelor de securitate indoneziene, toti cei in cauza fiind membri ai unei celule care intentiona sa comita atentate pe 22 mai, cu prilejul anuntarii rezultatelor oficiale ale alegerilor, au informat marti autoritatile…

- Poliția franceaza informeaza cetațenii sa evite zona din cauza incendiului cu propagare rapida. Pana in prezent nu au fost raportate victime.Pompierii au intervenit cu 26 de autospeciale si incearca sa aduca incendiul sub control. In zona a fost instituit un perimetru de securitate.…

- Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, a fost anunțat in cautare de politia romana.Asta dupa ce mai devreme acesta a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta si participatie improprie la fals

- Cele mai recente sondaje sugereaza ca actorul si comediantul Volodymyr Zelenskiy, cel care a oferit putine detalii privind politicile sale, va castiga convingator al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, care va avea loc duminica, scrie The Guardian, inforemaza News.ro.Citește…

- Un presupus jihadist, suspectat ca voia sa comita un atentat la Sevilla, in sudul Spaniei, a fost arestat in Maroc, a anuntat Ministerul spaniol de Interne, relateaza AFP potrivit news.roContactat de AFP, ministerul nu a vrut sa precizeze daca acest barbat, care locuieste la Sevilla, voia…

- Atentat dejucat in Statele Unite. Politia americana a reusit sa neutralizeze un suspect care intentiona sa intre cu masina in multime cu scopul de a ucide cat mai multi oameni. Rondell Henry, in varsta de 28 de ani, a furat o furgoneta si planuia sa o foloseasca drept arma. Incidentul a avut loc la…

- Igor Dodon considera ca partidele trebuie sa se angajeze la modul cel mai responsabil in dialog, pentru a decide viitoarea guvernare si soarta politica de mai departe a Republicii Moldova, dupa ce Curtea Constitutionala a validat rezultatul alegerilor parlamentare din 24 februarie.

- Politia din provincia indoneziana Papua (est) si-a cerut scuze dupa ce anchetatorii au folosit un sarpe in incercarea de a smulge o marturisire din partea unui barbat suspectat ca ar fi furat telefoane mobile, a declarat luni un purtator de cuvant al politiei, citat de DPA. Un filmulet…