- Vineri dimineata, in municipiul Bucuresti, pe arterele rutiere se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta. De asemenea, suprafata carosabila este umeda, iar acest factor poate cauza derapaje si creste distanta de franare, avertizeaza Politia.

- Un barbat in varsta de 84 de ani din Mușatești este cautat de forțele de ordine și familie, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți și nu s-a mai intors. Batranul a plecat de acasa ieri, in jurul pranzului, spre localitatea Valea Iașului pentru a vizita o ruda. Ultima oara a fost zarit in…

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Cine se afla, pe bune, in spatele protestelor din Romania Am vorbit cu o parte din oamenii care se ocupa, prin intermediul unor grupuri in social media, de mobilizarea romanilor pentru a ieși in strada, impotriva corupției. Denigrate pe televiziuni sau idealizate în social media, protestele…

- Caz socant în Anenii Noi. Un barbat de 39 de ani si-ar fi strangulat sotia în masina, iar ulterior a mers acasa si s-a spânzurat, scrie publika.md Potrivit oamenilor legii, acesta se afla la evidenta politiei pentru comportament agresiv. Barbatul a avut o interdictie pe…

- Alerta in județul Caraș-Severin, unde peste 50 de persoane cauta, astazi, un batran de 74 de ani, care a plecat intr-o padure și nu s-a mai intors. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Caraș-Severin, 50 de pompieri, jandarmi, salvamontiști, polițiști, lucratori…

- Un șofer inconștient a urcat, vineri noaptea, in stațiunea Ranca cu un autocar in care se aflau copii și adulți, in ciuda indicatorului care interzice accesul in zona al autovehiculelor cu sarcina mai mare de 7,5 tone și a avertismentelor poliției ca pe un anumit tronson de drum se circula cu dificlultate…

- Ofițerii de Patrulare sunt puși pe fapte: acum cateva minute ei au inceput sa scoata placuțele de inmatriculare de la automobilele parcate neregulamentar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Universitații Constantin Stere din Capitala.

- Politia desfasoara activitati de cautare a persoanei disparute Nicolai Chirilus, de 81 ani, domiciliat in Poiana Stampei, județul Suceava, care nu a mai fost vazut la domiciliu de aproximativ o luna. Anterior dispariției, a afirmat ca se va deplasa in municipiul Cluj pentru o operație. barbatul are…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au varste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de sambata.

- Poliția londoneza reacționeaza la rapoarte despre impușcaturi auzite in preajma stației de metrou Oxford Circus din Londra. Oamenii au fost rugați sa se adaposteasca in cladirile din preajma. O femeie ar fi fost ranita ușor, in timp ce parasea stația de metrou.

- Cinci copii care se aflau intr-o statie de autobuz in localitatea Liteni, din comuna Moara, au fost raniti usor dupa ce un autoturism a intrat in ei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul s-a produs in jurul pranzului, toti cei 5 copii fiind constienti…

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- Politia cauta un barbat de 69 de ani, Ioan David, din orasul Salcea, care vineri, 17 noiembrie, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.Semnalmente: 1,70 m inalțime, fața rotunda, inceput de calviție, par grizonat, tuns scurt, nas mare și carn, paralizat la mana stanga.Nu se cunoaște cu ...

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, este noul manager interimar al unei Școli din Capitala, dupa ce directoarea a ignorat toate masurile de reabilitare și modernizare a unitații, in ciuda fondurilor alocate de Primarie. Directoarea Școlii nr. 150 din sectorul 5, Nadia Barbieru, a fost demisa din funcție,…

- Cel putin doi copii au murit, iar alti 17 au fost raniti grav în Australia, marti, dupa ce o masina a intrat într-o scoala din Sydney. O femeie în vârsta de 52 de ani a pierdut controlul autovehiculului si a intrat într-o cladire din lemn în care se tineau…

- Un septuagenar este cautat de doua zile, de cand a plecat de la un azil de batrani din Șag și nu s-a mai intors. Oricine poate oferi informații este rugat sa sune imediat la 112 sau sa anunțe cea mai apropiata secție de poliție.

- La fix doi ani de la incendiul din Clubul „Colectiv”, spitalele romanesti pot trata doar 19 mari arsi, numarul acestora fiind cu cinci mai mic fata de cel din noaptea tragediei. O lectie. Asta ar fi trebuit sa fie incediul din 30 octombrie 2015. Totusi, realitatea contrazice aceasta idee.…

- Zeci de conducatori auto din Capitala au ramas in mod neașteptat in aceasta dimineața fara placuțele de inmatriculare de la mașini ori s-au ales cu procese verbale, iar motivul pentru care s-au activizat polițiștii i-a lasat pe oameni intr-o mare deruta

- Hotii ar fi furat banii din Cutia Milei, dar se pare ca ar fi luat si obiecte de cult, informeaza news.ro. Deocamdata, nici Politia si nici Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei nu au oferit informatii pe acest subiect. Citeste si Alerta la Timisoara. Politistii cauta un hot pe care l-au scapat…

- Un barbat a fost retinut de Politia Capitalei, dupa ce a agresat un taximetrist si i-a furat masina. El fusese luat de taximetrist din Campina si ceruse sa fie dus in Capitala, iar pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti l-a agresat pe taximetrist, iar cand acesta a reusit sa iasa din masina pentru a cere ajutor…

- Clubul Concordia Chiajna a anuntat, miercuri, ca doneaza incasarile de la meciul cu CS Universitatea Craiova, din etapa a XV-a a Ligii I, familiei celor doi copii raniti sambata intr-un accident in Capitala."Suntem alaturi de Andrei si Alex! Cei doi frati, Andrei I. (11 ani) si Alexandru I.…

- Inainte de a disparea cu totul din Noua Anglie in 1800, curcanii au inceput sa apara din nou in zonele urbane din SUA. Insa convietuirea acestora cu localnicii nu este simpla, majoritatea persoanelor afirma ca pasarile le-au distrus gradinile,...

- Doi copii din Capitala care se pare ca au traversat prin loc nepermis au fost surprinsi, sambata, de o masina care circula pe Bulevardul Iuliu Maniu si au fost raniti. Victimele au fost transportate la Spitalul Universitar si la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

- Un copil de 11 ani aflat in grija statului si-a pus capat zilelor chiar in camera sa din centrul de plasament in care se afla. Politia, dar si Consiliul Judetean in subordinea caruia se afla Directia de Asistenta si Protectia Copilului au declansat o ancheta. La inceputul acestui an, un raport oficial…