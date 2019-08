Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16 ani, din Municipiul Timișoara. La data de 07 august a.c., ora 21:00, VOICU MARIA CRISTINA ar fi plecat de pe strada Piața Aurel Vlaicu din Timișoara, iar pana in prezent…

- O batrana din Podgoria, județul Buzau, a tras spaima vieții atunci cand s-a trezit la miezul nopții cu un tanar care-i intra in casa, pe fereastra, și o amenința cu bataia daca nu ii da bani. Talharul a fost reținut la doua zile dupa comiterea faptei. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 61 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. In data de 18 iulie a.c., numita ROȘCA MARIA, ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, splaiul Nicolae Titulescu, iar…

- Automobilul, un Fiat 500 de culoare alba, a fost furat in noaptea de 13 spre 14 decembrie din zona Salii Olimpia din Timișoara. Proprietara l-a lasat in curtea casei, cu cheile in contact, iar persoane necunoscute l-au furat. Au montat pe el placuțe de inmatriculare furate de pe o alta mașina…

- Politistii de la Investigatii Criminale fac verificari pentru depistarea unui tanar, de 18 de ani, disparut de pe raza localitații Timișoara. La data de 24 mai polițiștii timișoreni au fost sesizati despre disparitia unei tanarului, de catre familie. Mai exact, DINU ROBERT CRISTIAN ar fi plecat, in…