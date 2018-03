Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadaea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Incendiu de proporții in Chișinau. Arde un restaurant de pe strada Bucuresti din Capitala. Despre acest lucru au anunțat martorii pe o rețea sociala. Potrivit lor, ar fi vorba despre restaurantul La Taifas. Cu detalii revenim mai tarziu.

- Alerta cu bomba la policlinica Nr.10 din sectorul Ciocana. Un necunoscut a sunat la 902 si a anuntat ca in cladire este un exploziv.Imediat la fata locului s-au deplasat politistii si genistii de la BombTech. Zona a fost izolata, iar oamenii evacuati.

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Pompierii prahoveni au intervenit, joi dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit pe platforma fostei rafinarii Astra, unde se fac lucrari pentru dezafectarea acesteia, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului, conform Agerpres.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Ea intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In toata aceasta perioada, va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de...

- Salvatorii sunt in continuare in alerta. In ultimele 24 de ore, pompierii au scos din nameti 11 masini, dintre care trei ambulante si un autobuz scolar. Cele mai multe intervenții au avut loc in Comrat, Hancești, Strașeni, Soroca, Telenești, Orhei și municipiul Chișinau.

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- Un sofer de 81 de ani a ajuns, astazi, la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, in Capitala. Batranul se afla la volanul unei masini si, spun martorii, ar fi intors neregulamentar. A lovit un alt autovehicul si a ramas incarcerat. Pompierii s-au chinuit sa deschida usa distrusa…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, intr-un bloc dintr-un ansamblu rezidential din Berceni, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii sustin ca exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi fost surprinse de flacari. Potrivit Mediafax, incendiul se manifesta cu flacara deschisa si cu degajari…

- Mașini cu defecțiuni tehnice și fara autorizație, asta au depistat angajații Inspectoratului Național de Patrulare dupa ce timp de cateva zile au verificat activitatea taximetriștilor. Astfel, inspectorii de patrulare au identificat 218 de contravenții comise de catre conducatorii transportului de calatori…

- Cosmin Barcauan a jucat in Grecia la PAOK si OFI Creta. Fostul fundas e stabilit de multi ani in Salonic, aici unde e casatorit cu o localnica si si-a intemeiat o familie. El a dezvaluit la ProSport LIVE ultimele evenimente legate de PAOK . "Ultimele doua saptamani au fost grele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa congresul PSD, ca Jandarmeria si Politia Locala au fost transformate in instrumente de lupta a PSD impotriva cetatenilor si ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba".

- Primarul Devei, Florin Oancea a susținut vineri o conferința de presa, organizata pentru a marca implinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului. Domnul primar a precizat inca de la inceputul conferinței, ca in aceasta perioada a depus un volum de munca foarte important, concretizat in inițierea…

- Pompierii timișeni au fost solicitați, joi seara, sa intervina la etajul al treilea al Palatului Dicasterial din Timișoara. Au fost anunțați prin 112 ca acolo a izbucnit un incendiu și au trimis la fața locului mai multe autospeciale, inclusiv o autoscara pentru salvare la inalțime. „Va…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari meteo cod galben si cod portocaliu de ninsori consistente si ger. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii.

- Numarul intoxicațiilor cu metale grele este din ce in ce mai mare printre romani. Puțini știu insa ca o principala cauza este reprezentata chiar de hrana din farfurie, in special de peștii pescuiți din Dunare.

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Citește și: S-a aprobat bugetul Capitalei: sume generoase pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si -18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. „De…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o…

- Un crater urias a inghitit miercuri seara mai multe masini intr-un cartier din Roma, conducand la evacuarea a 22 de familii care locuiau in cladirile din zona afectata, relateaza joi CNN. Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- Explozie puternica urmata de incendiu, pe bulevardul Tineretului din Capitala, joi dimineța. Pompierii au intervenit de urgența. Din fericire nimeni nu a fost ranit. „Explozie urmata de incendiu la un spatiu de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc, bulevardul Sincai. Suprafața afectata este…

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Primaria Brașov vrea sa mareasca siguranța in școli prin instalarea unor sisteme de supraveghere in unitațile de invațamant din oraș, care sa fie conectate la institutiile care pot asigura securitatea elevilor si profesorilor. Astfel, municipalitatea brașoveana a alocat bani in bugetul pe anul 2018,…

- Salvatorii au nevoie sa fie salvati. Au spus-o chiar ei in fata ministrului Afacerilor Interne. Pompierii au ajuns sa trimita mai multe masini la o interventie de teama ca vreuna sa nu se strice pe drum. 60% dintre ambulante ar fi trebuit casate, asa ca circula cat mai incet cu ele. Un prim efect: timpul…

- Pomperii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov au intervenit, vineri dimineata, la un incediu in Centrul Vechi al Brasovului. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de o autoscara si o autospeciala cu apa si spuma. In plus, doua autospeciale SMURD au intervenit, in conditiile…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la doua imobile situate pe strada Merisani, in cartierul Ferentari din Bucuresti, suprafata afectata fiind de 700 mp, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit primelor informatii.Prima tara din UE si din lume care interzice cumparaturile…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate era beat si a provocat accidentul.

- Mecanic de locomotiva ranit intr-o explozie la Depoul Grivița. Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii care s-a produs la Revizia de Vagoane București Grivița. Deflagrația s-a produs, la unul dintre compresoare, in momentul in care a vrut sa cupleze…

- Traficul în Florești este blocat luni dupa-amiaza din cauza lucrarilor la canalizare. Reprezentanții Companiei de Apa Someș au declarat ca rețeaua de canalizare s-a înfundat pe strada Eroilor și a fost nevoie de lucrari de intervenție. ”Estimativ…

- "Am fact de ieri recomandari celor care intentioneaza sa participe la protest, sa o faca pasnic, civilizat, sa comunice cu personalul nostru, sa respecte indicatiile facute de colegii mei. Ne vom asigura ca nu vor fi probleme care sa afecteze siguranta cetatenilor", a spus Georgian Enache, potrivit…

- Numarul mare de protestatari prognozat în Capitala pune pe jar autoritațile. Jandarmeria a pregatit forțe impresionante pentru protestele programate sâmbata seara în Capitala si în mai multe orase din tara.

- Un ciclon de aer rece va intra in țara sambata și va aduce ninsori abundente in sudul țarii, inclusiv in Capitala. “Din informatiile pe care le avem in acest moment, avem semnalul ca se formeaza un nou ciclon, undeva de duminica dupa-amiaza cam pana luni seara, si pare sa afecteze de data aceasta mai…

- La Bienala de carte obiect si de carte bibliofila de la Muzeul Literaturii din Capitala, din sediul de pe Calea Grivitei gasiti editii unicat, cu ilustratii facute de artisti importanti, si peste o suta de sculpturi, obiecte vizuale care gloseaza pe marginea ideii de carte.

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Incident fara precedent in municipiul Ramnicu Valcea. Intr-o singura noapte, adica noaptea trecuta (16-17 ianuarie 2018), persoane necunoscute au vandalizat mai multe cladiri din oras, in special din centrul municipiului. Vorbim de vandalizarea cladirii Primariei Ramnicu Valcea, a Prefecturii Valcea,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat in statiunea Mamaia pe partea cu lacul Siutghiol. La fata locului intervin doua autospeciale…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Numarul autovehiculelor ridicate, in anul 2017, de polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației se ridica la 1.027. Conducatorii auto au incalcat prevederile OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, și s-au ales atat cu amenda sau avertisment ca ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru deblocarea unei usi de apartament in Constanta. Potrivit ISU Dobrogea interventia are loc pe strada Cismelei nr. 16 din Constanta. O persoana…