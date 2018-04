Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) – Calea Griviței.

- 8 autoturisme au fost distruse sau avariate noaptea trecuta, in București, in urma a trei incendii care au fost provocate intenționat, potrivit Poliției. Jandarmii din Capitala au anunțat duminica dimineața ca au depistat, in zona Calea Grivitei, un barbat care ...

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadaea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Incendiu de proporții in Chișinau. Arde un restaurant de pe strada Bucuresti din Capitala. Despre acest lucru au anunțat martorii pe o rețea sociala. Potrivit lor, ar fi vorba despre restaurantul La Taifas. Cu detalii revenim mai tarziu.

- Alerta cu bomba la policlinica Nr.10 din sectorul Ciocana. Un necunoscut a sunat la 902 si a anuntat ca in cladire este un exploziv.Imediat la fata locului s-au deplasat politistii si genistii de la BombTech. Zona a fost izolata, iar oamenii evacuati.

- (update 10:48) Noi detalii despre alerta cu bomba de la Judecatoria Buiucani. Apelul la poliția a fost facut de catre un barbat necunoscut, in jurul orei 09:50. Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, acesta a anunțat ca cladirea este minata. Oamenii legii au evacuat zona.…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemati sa intervina, sambata dimineata, in jurul orei 5.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Seusa, comuna Ciugud. Din primele date, flacarile au cuprins o anexa gospodareasca. UPDATE: Potrivit ISU Alba, incendiul a cuprins un grajd dintr-o gospodarie din…

- UPDATE ORA 11.15 O autospeciala pentru transport victime multiple a transportat vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, un copil de un an din comuna Topana, dupa ce ambulanta care se indrepta spre pacient nu a putut sa continue deplasarea din cauza ninsorii abundente, a informat…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Un individ din Bacau a incendiat o mașina, apoi a stat sa vada cum este cuprinsa de flacari. Mai mult, in incendiu a suferit și el arsuri. Pompierii care au intervenit pe strada Bicaz din Municipiul Bacau sunt siguri ca incendiul a fost provocat. Cand au intervenit cu o autospeciala pentru lichidarea…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Ea intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In toata aceasta perioada, va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de...

- Update: (13:50) Traficul a fost redeschis circulației rutiere. Știrea inițiala: Temporar este sistata circulația rutiera pe str.A.Mateeviciperimetrul strazilor: Bulgara – V.Alecsandri.

- Salvatorii sunt in continuare in alerta. In ultimele 24 de ore, pompierii au scos din nameti 11 masini, dintre care trei ambulante si un autobuz scolar. Cele mai multe intervenții au avut loc in Comrat, Hancești, Strașeni, Soroca, Telenești, Orhei și municipiul Chișinau.

- Poleiul asezat pe carosabil a facut victime in judetul Buzau. Doua accidente grave au avut loc la distanta de catev minute. Primul accident s-a petrecut pe drumul care merge catre Braila. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Din fericire, in acest caz nu au existat victime.…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- Un sofer de 81 de ani a ajuns, astazi, la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, in Capitala. Batranul se afla la volanul unei masini si, spun martorii, ar fi intors neregulamentar. A lovit un alt autovehicul si a ramas incarcerat. Pompierii s-au chinuit sa deschida usa distrusa…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, intr-un bloc dintr-un ansamblu rezidential din Berceni, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii sustin ca exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi fost surprinse de flacari. Potrivit Mediafax, incendiul se manifesta cu flacara deschisa si cu degajari…

- Alerta din cauza incendiu intr-o piața din Arad. Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu de proporții care a izbucnit in piața a izbucnit la piata Agroalimentara Vlaicu, in zona Lebada. Flacari uriașe au cuprins intre acoperișul pieței, scrie aradon.ro . Vezi galeria foto + 2 + 2 sursa…

- Mașini cu defecțiuni tehnice și fara autorizație, asta au depistat angajații Inspectoratului Național de Patrulare dupa ce timp de cateva zile au verificat activitatea taximetriștilor. Astfel, inspectorii de patrulare au identificat 218 de contravenții comise de catre conducatorii transportului de calatori…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Cosmin Barcauan a jucat in Grecia la PAOK si OFI Creta. Fostul fundas e stabilit de multi ani in Salonic, aici unde e casatorit cu o localnica si si-a intemeiat o familie. El a dezvaluit la ProSport LIVE ultimele evenimente legate de PAOK . "Ultimele doua saptamani au fost grele…

- Primarul Devei, Florin Oancea a susținut vineri o conferința de presa, organizata pentru a marca implinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului. Domnul primar a precizat inca de la inceputul conferinței, ca in aceasta perioada a depus un volum de munca foarte important, concretizat in inițierea…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in comuna constanteana Lumina, unde o casa amplasata pe strada Mare a luat foc.O persoana, barbat, a fost scoasa din interiorul locuintei cu rani serioase.La incendiu se indreapta doua autospeciale cu apa si spuma de la Statia Midia.UPDATE:Pompierii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari meteo cod galben si cod portocaliu de ninsori consistente si ger. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii.

- Andrei Poliacov, un tulcean care s-a aflat in noaptea de luni spre marti pe drumuri inzapezite din sud-estul tarii, a relatat cum unui VIP i-a fost croit drum cu utilajul de deszapezire pentru a trece in fata unei coloane de autovehicule ce au stat ore in asteptare.

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Un tanar de 28 de ani care și-a batut crunt bunicul, l-a legat și sechestrat in portbagajul mașinii personale, a fost prins de polițiștii constanțeni dupa o urmarire spectaculoasa pe drumurile din Județul Constanța.

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la doua imobile situate pe strada Merisani, in cartierul Ferentari din Bucuresti, suprafata afectata fiind de 700 mp, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit primelor informatii.Prima tara din UE si din lume care interzice cumparaturile…

- (update) Pompierii au intervenit la fața locului și lupta cu flacarile. O mașina de model Volkswagen a luat foc in plina strada. Incidentul s-a intamplat pe str.Lev Tolstoi din sectorul Botanica al capitalei.

- Mecanic de locomotiva ranit intr-o explozie la Depoul Grivița. Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii care s-a produs la Revizia de Vagoane București Grivița. Deflagrația s-a produs, la unul dintre compresoare, in momentul in care a vrut sa cupleze…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Huedin. La aceasta ora, 19:40, pompierii se deplaseaza catre unitatea medicala. Din primele informații, un panou electric de pe secția de Psihiatrie ar fi luat foc. Nu se cunoaște la acest moment daca vor fi pacienți evacuați. Nici amploarea focarului…

- "Am fact de ieri recomandari celor care intentioneaza sa participe la protest, sa o faca pasnic, civilizat, sa comunice cu personalul nostru, sa respecte indicatiile facute de colegii mei. Ne vom asigura ca nu vor fi probleme care sa afecteze siguranta cetatenilor", a spus Georgian Enache, potrivit…

- Numarul mare de protestatari prognozat în Capitala pune pe jar autoritațile. Jandarmeria a pregatit forțe impresionante pentru protestele programate sâmbata seara în Capitala si în mai multe orase din tara.

- Un ciclon de aer rece va intra in țara sambata și va aduce ninsori abundente in sudul țarii, inclusiv in Capitala. “Din informatiile pe care le avem in acest moment, avem semnalul ca se formeaza un nou ciclon, undeva de duminica dupa-amiaza cam pana luni seara, si pare sa afecteze de data aceasta mai…

- La Bienala de carte obiect si de carte bibliofila de la Muzeul Literaturii din Capitala, din sediul de pe Calea Grivitei gasiti editii unicat, cu ilustratii facute de artisti importanti, si peste o suta de sculpturi, obiecte vizuale care gloseaza pe marginea ideii de carte.

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au anuntat…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…