POLIŢIA, ÎN ALERTĂ. 7 autoturisme au fost incendiate de o mână criminală în Capitală VIDEO Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. La scurt timp la 112 a fost anuntat un al doilea incendiu, tot pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Acolo doua masini ardeau cu flacara deschisa si au fost distruse in totalitate. Tot in cursul noptii de ieri a mai fost anuntat inca un incendiu la alte doua masini care au fost distruse in proportie de 80%. Se presupune ca este vorba de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de sambata…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat....

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- Sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 32.000 de lei au fost aplicate, vineri, de politistii Capitalei in urma unor controale la opt societati comerciale din sectorul 6.Citeste si: Traian Basescu, TIR DE ATACURI in scandalul momentului: 'Cum Dumnezeu ramane cu MINCIUNA incrancenata…

- O femeie de 50 de ani s-a prabusit in gol cu liftul chiar in sediul Uniunii Cineastilor, din centrul Capitalei. Voia sa urce la etajul trei al cladirii, unde functioneaza firma de traduceri pe care o conduce. O defectiune electrica ar fi provocat caderea libera a cabinei pana la subsol. Victima a fost…

- Pompierii și salvatorii au fost alertați sa intervina pentru a lichida un incendiu dintr-un spațiu comercial din sectorul Buiucani al Capitalei, iar viața mai multor cetațeni a fost in pericol. Avocatul Vadim Vieru anunța despre un incendiu dintr-o incapere ne locativa de la parterul unui bloc locativ…

- Momente de spaima pentru un locuitor al Capitalei. Un incendiu a izbucnit intr-o casa la sol situata in sectorul Buiucani.La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale, care timp de 15 minute au lichidat focarul de incendiu, reusind sa impiedice propagarea acestuia.

- Ce diferențe de temperatura in doar 24 de ore. Daca ieri in București termometrele au aratat și 18 grade Celsius, astazi, sunt – 2 grade Celsius și a aparut fenomenul de ploaie inghețata. Sute de parinți și copii erau ieri dupa- amiaza in Orașelul Copiilor din sectorul 4 al Capitalei. Aleile erau pline…

- Un incendiu, care se manifesta cu flacara deschisa si degajari mari de fum, a izbucnit sambata la un bloc din ansamblul rezidential Monaco Towers din soseaua Berceni, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti Ilfov.La fata locului intervin trei autospeciale de stingere si doua autoscari.Potrivit surselor…

- Alerta din cauza incendiu intr-o piața din Arad. Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu de proporții care a izbucnit in piața a izbucnit la piata Agroalimentara Vlaicu, in zona Lebada. Flacari uriașe au cuprins intre acoperișul pieței, scrie aradon.ro . Vezi galeria foto + 2 + 2 sursa…

- Incendiul izbucnit marti seara la blocul energetic 7 al Termocentralei Turceni a fost lichidat de pompieri dupa o interventie care a durat aproximativ sapte ore, fara ca cineva sa fie ranit. Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vestea ca Israela Vodovoz a incetat din viata la 70 de ani a cazut ca un trasnet peste lumea mondena din Romania. Dupa mai multe zile in care nu a mai raspuns la telefon, vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Paparazzii Spynews.ro au surprins, in exclusivitate, imagini uluitoare din…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- La jumatatea lunii decembrie a anului 2017, Romania ramanea inmarmurita dupa crimele de la metrou din Capitala. Dupa o cautare intensa, Magdalena Șerban, autoarea asasinatului a fost prinsa, iar expertiza medicala a scos la iveala faptul ca avea discernamantul mult redus. Acum, chiar și inchisa la Jilava,…

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Politia. De asemenea, sambata dimineata, mai sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri aunt anulate.

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena, intr-un apartament din București, iar apoi a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro , barbatul in varsta de 23 de ani,…

- Cine este autorul dublei crime din sectorul 3 al Capitalei. Tanarul, care și-a ucis iubita, in timp ce s-ar fi aflat sub influența drogurilor, are 23 de ani, iar tatal acestuia lucreaza in cadrul Ambasadei Libiei la București, susțin surse judiciare, citate de news.ro . Libianul locuiește cu chirie…

- Explozie puternica urmata de incendiu, pe bulevardul Tineretului din Capitala, joi dimineța. Pompierii au intervenit de urgența. Din fericire nimeni nu a fost ranit. „Explozie urmata de incendiu la un spatiu de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc, bulevardul Sincai. Suprafața afectata este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Situație periculoasa in cadrul ISU Botoșani, insa cazul poate sa se extinda la nivelul țarii. Conducerea instituției a prezentat un tabloul cutremurator al situației in care se afla oamenii carora li se cere sa faca imposibilul și sa ii salveze pe cei aflați in pericol.

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Lev Tolstoi, sectorul Centru.La fața locului au sosit pompierii, ambulanța și poliția. Nu se știe daca sunt vicime.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- A fost panica in noaptea de joi spre vineri in familia șefului de Post din Bolboși, Constantin Cioaba. Un fanar folosit și ca garaj a fost cuprins de flacari. Pompierii susțin ca focul ar fi fost pus intenționat, iar Poliția cauta autorii. „In jurul orei 02.20, ISU Gorj a fost solicitat…

- Doua mașini au fost facute zob intr-un accident produs pe strada Ismail din centrul Capitalei. Automobilele s-au ciocnit frontal, dupa ce unul dintre soferi a iesit pe contrasens.Potrivit politiei, care a deschis o ancheta in acest caz, femeia conducea cu viteza excesiva.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- "Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Bucuresti. Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Romania este amenintata de o grava epidemie. Medicii sunt in alerta si asta pentru ca sunt descoperite cazuri aproape in fiecare zi iar vaccinul care ne-ar putea proteja de aceasta boala nu se gaseste deloc in farmacii. Romania s-ar putea confrunta in curand cu o epidemie de varicela. Peste 100 de cazuri…

- Cladirea parasita a fostului hotel Național din Capitalei, cuprinsa de fum dens. Incendiu a izbucnit in subsolul cladirii.La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri si politia. Revenim cu mai multe detalii.

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Bloc din sectorul 2, invadat de șobolani. Zeci de sobolani au invadat, de o saptamana, un bloc din sectorul 2 din Capitala și au ros caramizi, tevi si au intrat chiar și in apartamentele locatarilor. Oamenii se tem pentru sanatatea lor și spun ca sobolanii ar veni din magazinul aflat la parter, din…

- Romania s-ar putea confrunta in curand cu o epidemie de varicela. Peste 100 de cazuri au fost confirmate de medicii de la Institutul Matei Bals din Capitala, numai in ultima saptamana. Medicii se tem ca numarul cazurilor va creste in urmatoarele saptamani, mai ales ca vaccinul nu este in schema…

- Pedofilul care a abuzat vineri dimineata doi copii in lift, intr un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti, scrie Digi 24. Potrivit informatiilor, barbatul si a recunoscut fapta.Va reamintim ca, vineri dimineata, un barbat a abuzat de doi frati, in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei.…

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Inspectorii Primariei Generale a Capitalei au aplicat sanctiuni in valoare totala de 39.000 de lei soferilor de taxi, in noaptea de Anul Nou, pentru "conditii neconforme", sase dintre ei nu aveau autorizatii, iar alti 12 soferi au fost amendati pentru ca au cerut tarife preferentiale, a anuntat miercuri…