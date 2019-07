Poliţia Germaniei investighează 20 de suspecţi după confiscarea unor proprietăţi ce ar fi aparţinut unei bande criminale arabe Nici unul dintre cei 20 de suspecti nu se afla in arest, a declarat joi pentru DPA o purtatoare de cuvant a Procuraturii din Berlin.



Proprietatile, care fusesera confiscate provizoriu la Berlin si in Brandenburg in iulie 2018 si valoreaza circa 9 milioane de euro, apartin unei mari familii de origine araba.



Anchetatorii suspecteaza ca locuintele si terenurile au fost achizitionate cu bani din infractiuni. Banii ar fi fost spalati prin economia legala.



Anchetatorii suspecteaza ca locuintele si terenurile au fost achizitionate cu bani din infractiuni. Banii ar fi fost spalati prin economia legala.



