- Politia federala din Germania a facut o descoperire uluitoare in masina unui roman care se intorcea din Olanda, acesta fiind retinut si predat autoritatilor pentru investigatii ulterioare.

- Trei vehicule care faceau reclama politica pentru partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au luat foc in timpul noptii de miercuri spre joi in orasul german Essen, politia suspectand incendierea acestora, informeaza dpa potrivit Agerpres. Nimeni nu a fost ranit in incident,…

- Polițiștii de frontiera suceveni au descoperit, ieri dimineața, un depozit de țigari de contrabanda in anexa unei gospodarii din zona de munte a județului. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, in baza unor ...

- Politistii germani au arestat, vineri, 11 suspecti islamisti care pregateau comiterea unei serii de atentate in zona metropolitana Frankfurt, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul publicatiei...

- Doua persoane au fost ucise intr-un atac armat, joi dimineata, la Munchen, a anuntat politia germana, potrivit careia nimic nu indica faptul ca ar fi vorba despre un atac terorist, relateaza Reuters.

- Politia spaniola a anuntat joi desfiintarea celui mai sofisticat si complex laborator de falsificat documente din Spania, care fabrica permise de rezidenta, pasapoarte pentru cetatenia altor state, vize pentru SUA sau permise de conducere, relateaza EFE. In cadrul operatiunii desfasurate la Madrid,…

