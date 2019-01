Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Galați face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violența. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu, scrie Mediafax.Surse din cadrul IPJ Galați…

- De ultima ora! “Colt Alb” loveste din nou la Borsa. A navalit in frizeria fostului comandant al politiei BORSA si a snopit in bataie un tanar din localitate. Tupeu maxim din partea lui “Colt Alb” acesta a intrat intr-o frizerie unde pur si simplu l-a snopit in bataie pe un tanar din Borsa. Motivele…

- Inchisoare cu suspendare pentru Alin Achim Tarlea, barbatul care a snopit in bataie un tanar și pe bunica acestuia. Varstnica a declarat ca acesta i-ar fi dat foc parului ei din cap. Totul s-a petrecut in fața casei celor doua persoane agresate din Cugir. Ambele victime au avut nevoie de multe zile…

- Un barbat de 72 ani a decis sa-și puna capat zilelor vineri, 30 noiembrie 2018, pompierii fiind solicitați pentru a scoate cadavrul barbatului din fantana in care s-a aruncat. Trupul neinsuflețit al barbatului ar fi fost descoperit de un nepot, a ...

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Lunca Banului, judetul Vaslui, a fost condamnat judecatori pentru violente in familie, victime fiind cele doua fiice ale acestuia. Fetele au depus plangere la politie si au solicitat tragerea la raspundere a tatalui, acuzandu-l ca este prea sever si ca le agreseaza…

- Un buzoian in varsta de 24 de ani a primit 5 ani de inchisoare cu executare dupa ce, alaturi de un prieten, a snopit in bataie un om al strazii. Fapta s-a petrecut in primavara acestui an, in municipiul Brașiv. Tanarul nu a mai ieșit din arest de pe data de 31 martie, fapta sa fiind considerata una…

- Belgianul Yannick Carrasco l-a batut la un antrenament pe un coechipier chinez de la echipa Dalian Yifang, care a ajuns la spital. Potrivit AFP, incidentul a avut loc la inceputul lunii august si a fost dezvaluit abia marti, cand clubul din China a publicat un mesaj video, in care fotbalistului agresor…

- Rodica are ochii vineti, umflați și arcada sparta! O mama a fost snopita in bataie de soțul ei, in timp ce fetița lor, de numai un an, era in brațele femeii, acuza mama. Acum, femeia a fugit de acasa, impreuna cu cea mica, de frica barbatului și cere cu disperare un sprijin.