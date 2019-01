Controversa din jurul folosirii gloantelor non-letale a fost relansata in Franta, dupa ce mai multi manifestanti din randul ''vestelor galbene'' au fost raniti in urma utilizarii de catre fortele de ordine a lansatoarelor ''flash-ball'', relateaza joi AFP.



''Am avut o fractura sub ochi, la nivelul planseului orbital, nasul fracturat in trei locuri si 25 de puncte de sutura'', spune un protestatar, Constant Deniaux, in varsta de 43 de ani, afirmand ca toate acestea i-au fost provocate de proiectilele trase de politie cu o arma ''flash-ball''…