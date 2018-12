Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atacului care a avut loc marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg (nord-estul Frantei) a fost revizuit in scadere miercuri dimineata, de prefectura departamentului Bas-Rhin, care a anuntat acum doua persoane decedate, sapte raniti grav si sapte raniti usor, informeaza AFP, informeaza…

- Sute de politisti cauta supectul atacului armat din Strasbourg din estul Frantei, in urma caruia trei persoane au murit si alte 11 au fost ranite, iar autoritatile au decretat o alerta de securitate ridicata, relateaza Le Figaro si BBC. Suspectul, in varsta de 29 de ani, nascut in Strasbourg, este o…

- Cherif Chekatt, suspectul in cazul atacului din Strasbourg de la targul de Craciun are activitate infracționala și a fost recunoscut de polițe. Peste zece persoane au fost ranite in atacul armat și alte...

- Sute de politisti participa la operatiunea de cautare a supectului in atacul armat din Strasbourg din estul Frantei, in urma caruia trei persoane au murit si alte 11 au fost ranite, in timp ce autoritatile au decretat o alerta de securitate ridicata, relateaza Le Figaro si BBC.

- Cel putin patru persoane au fost ucise marti si altele au fost ranite, iar presupusul autor al atacului este Cherif C., nascut in 1989, potrivit unor surse citate de Le Figaro. Atacatorul, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine, cu care s-a implicat intr-un…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat socata si intristata de atacul care a avut loc marti in orasul francez Strasbourg, dupa ce un individ inarmat a deschis focul asupra unor persoane in centrul orasului, omorand cel putin patru persoane si ranind alte 11, relateaza cotidianul Le Figaro.

