- Politia din Rio de Janeiro a anuntat ca a descoperit vineri o fosa clandestina în care o grupare para-politieneasca responsabila de crime, tortura si disparitii a îngropat cel putin 12 cadavre, relateaza AFP citat de Agerpres.Acest "cimitir clandestin" a fost descoperit la…

- Politia din Belgia a arestat un barbat acuzat ca a planuit un atac terorist asupra ambasadei SUA din Bruxelles, au informat procurorii luni, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Barbatul, identificat doar dupa initialele M.G., a fost arestat sambata. El neaga acuzatiile. Citește și: Anunț…

- Politia ieseana si Serviciul Roman de Informatii din Iasi au intrat in priza, mai multi angajati ai acestora lucrand la ultimele pregatiri pentru vizita Papei de la Iasi de sambata. Zilele acestea, cele doua parti asteapta agenti secreti din cadrul Garzii Elvetiene, structura care asigura securitatea…

- Cateva sute de persoane s-au imbracat in veste galbene si au iesit in strada duminica, de ziua alegerilor europarlamentare, la Bruxelles, capitala Belgiei. Ei s-au reunit pentru a denunta o Uniune Europeana „anti-democratica si ultra-liberala“.

- Un politist din Vaslui a rupt cu bataia un barbat, fara sa stie ca e filmat, apoi i-a facut dosar de ultarj. Imaginile au fost facute publice si sunt de o violenta greu de imaginat. Totul s-a intamplat in comuna Pochidia, unde un barbat de 42 de ani, Iulian Nechifor, tata a sase copii s-a certat cu…

- Ieri, 9 mai 2019, la Poliția orașului Baia de Arieș s-a prezentat o femeie de 45 de ani, din comuna Poșaga, care a reclamat faptul ca, in dimineața aceleiași zile, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, soțul sau a amenințat-o cu moartea și i-a distrus telefonul, pentru ca femeia sa nu poata suna…

- Politia federala din Germania a facut o descoperire uluitoare in masina unui roman care se intorcea din Olanda, acesta fiind retinut si predat autoritatilor pentru investigatii ulterioare.