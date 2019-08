Poliția face verificări după ce mai mulți tineri au tras cu pistoale cu bile pe stradă, la Timișoara Poliția Timiș s-a autosesizat și face verificari, astazi, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu mai mulți tineri care trag cu pistoale cu bile pe o strada din Timișoara. Incidentul a avut loc pe str. Polona, aflata in cartierul Freidorf din Timișoara, unde locuitorii din zona au auzit mai multe impușcaturi, provocate de […] Articolul Poliția face verificari dupa ce mai mulți tineri au tras cu pistoale cu bile pe strada, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

